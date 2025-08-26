Un hombre fue ultimado a tiros este martes en las inmediaciones del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, en la provincia Duarte.

La víctima fue identificada como Luis Gustavo D´Aza, conocido como Nini.

De acuerdo con informaciones preliminares, el hoy fallecido se dirigía a un tribunal del distrito judicial de Duarte para participar como testigo en una audiencia relacionada con un caso de homicidio.

El crimen de Luis Gustavo quedó registrado en un video de una cámara de vigilancia.

En la fílmica se observa a un individuo que vestía abrigo negro y pantalón corto disparando a quemarropa contra la víctima a plena luz del día. Tras cometer el crimen, huyó corriendo.

Amplia búsqueda

Agentes de la Policía Nacional desplegaron un amplio operativo en los alrededores del Palacio de Justicia y en barrios cercanos, con el objetivo de dar con el paradero del responsable.

La fiscal titular de Duarte, Smaily Rodríguez, informó que el Ministerio Público trabaja en conjunto con la uniformada para profundizar las investigaciones y dar con el autor del hecho.

Otro caso

En junio de este año, otro joven que estaba citado para declarar como testigo en un caso de homicidio fue asesinado a tiros en la comunidad Cienfuegos, en el distrito municipal Santiago Oeste.

Cabrera tenía previsto presentarse en el Palacio de Justicia de Santiago como testigo en un juicio relacionado con un asesinato ocurrido en el 2024.