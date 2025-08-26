Rescatan a un hombre que fue arrastrado por oleaje en playa de Puerto Plata

Los socorristas se movilizaron por vía marítima, logrando acercar a la víctima a la orilla. En la imagen figura el rescatado llegando a la orilla de la playa en Puerto Plata. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre fue rescatado con vida ayer, lunes, luego de ser arrastrado mar adentro por las fuertes corrientes del Océano Atlántico en la zona de la playa La Puntilla, en la provincia Puerto Plata.

Según los reportes, David Pichardo, de 37 años, fue llevado por el oleaje a unos 300 metros de la costa, lo que activó de inmediato un operativo de rescate en el que participaron practicantes de deportes acuáticos que se encontraban en el lugar, miembros de la Defensa Civil y del sistema de emergencias 9-1-1.

Los socorristas se movilizaron por vía marítima, logrando acercar a la víctima a la orilla, donde recibió asistencia de brigadistas.

Posteriormente, fue entregado a una unidad médica del 9-1-1 para recibir la atención correspondiente.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/26/whatsapp-image-2025-08-26-at-94150-am-a8c39e55.jpeg David Pichardo, de 37 años, fue llevado por el oleaje a unos 300 metros de la costa y luego fue rescatado por los socorristas. (FUENTE EXTERNA)

Las autoridades hicieron un llamado a la población a respetar las advertencias de seguridad en las playas, ya que los fuertes oleajes y corrientes de resaca representan un alto riesgo para los bañistas.

Respetar llamado

Desde hace varios días, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) ha estado advirtiendo sobe las condiciones de oleaje peligroso en la costa Atlántica.

"Para la costa Atlántica, desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Cabo Cabrón (Samaná) y en la costa caribeña, desde Paraíso (Barahona) hasta Isla Beata, se les recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto debido a viento y olas anormales", indica la entidad.

En tanto que en el resto de ambas costas navegar con precaución, cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro.

El Indomet también exhorta a los bañistas y usuarios de playas a consultar previamente con las autoridades locales antes de realizar actividades recreativas en zonas costeras, a fin de garantizar su seguridad.

Desde las primeras horas de este martes se han registrado incrementos de nubosidad en algunas localidades del litoral caribeño, acompañados de chubascos aislados y ráfagas de viento ocasionales, producto de una activa onda tropical ubicada sobre Haití.