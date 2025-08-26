Muertes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado se incrementaron 195 % en cuatro años

En el gobierno del presidente Luis Abinader, la cantidad de muertes de civiles a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, principalmente de la Policía Nacional, se incrementó en 194.8 % entre el 2021 y 2024, revirtiendo una tendencia descendente que se había mantenido durante las últimas décadas, según cifras oficiales.

Las muertes por acción policial o militar habían bajado de las 283 registradas en el 2011 hasta las 77 del 2021, según se puede leer en un informe del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la República Dominicana y en otro de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

A partir del 2022, la cantidad de fallecidos en los llamados intercambios de disparos y por otras acciones de las fuerzas del orden comenzó a subir hasta llegar a los 227 en 2024.

La subida coincide con el período en el que las autoridades comenzaron a reportar una reducción de la tasa de homicidios y con la política de seguridad ciudadana que empezó a dirigir personalmente el mandatario en la reunión de los lunes.

Esas muertes de civiles no entran dentro de la tasa de "homicidios intencionales" con la que trabaja el Gobierno, porque son parte del grupo de "homicidios no intencionales".

Es por esto que, mientras los homicidios intencionales disminuyeron desde el 2023, los no intencionales se mantienen al alza.

Con la caída de la tasa de homicidios lograda desde el 2023, la administración Abinader consiguió revertir el alza experimentada en sus primeros tres años y volver al nivel en que se encontraba en el 2019, consiguiendo así una reducción neta casi nula.

La cifra registrada en el 2024 se asemeja a la del 2012, un año en el que los uniformados mataron a 233 civiles, según los registros oficiales, lo que significa un retroceso de 12 años en este indicador.

Los "homicidios intencionales" en el 2024 fueron 1,042, según lo reportado por la Policía Nacional, mientras los "no intencionales" fueron 334, de acuerdo con las estadísticas de la ONE que se nutren de los datos de la propia Policía.

Los "homicidios intencionales" bajaron desde los 2,099 del 2011 hasta los 1,042 del 2024, y los "no intencionales" se redujeron de 418 a 334 en el mismo período.

Entran en el conjunto de muertes involuntarias del 2024 unos 89 decesos que se produjeron en medio de robos o atracos y 18 que se catalogaron como accidentales.

Faride sobre estadísticas de la ONE

Al señalársele que la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) reveló un informe que contradice los datos ofrecidos por Interior y Policía, la ministra Faride Raful aludió ayer a un posible error en la desagregación de la data según la causa de muerte.

Raful reconoció que la ONE se nutre de los datos de la Policía y, de hecho, al Diario Libre comparar sus boletines con los informes policiales, coincidieron los resultados, con variaciones mínimas.

Por ejemplo, la ONE reportó 178 muertes por "acción policial o militar" en el 2023 en su anuario de muertes violentas, mientras la Policía sumaba 179 por "acción legal" (otro nombre usado para la misma categoría), en su Análisis Estadístico de Criminalidad número 24, correspondiente al cierre de ese mismo año, con una diferencia de un solo caso.

En el 2024, la ONE registró 227 caídos a manos de los uniformados, y la institución policial informó 226.

"Sobre las estadísticas, cuando la damos aquí, estamos dándole la data real. No es según Faride, ahí está la data. La ONE se nutre de los datos que entrega la Policía Nacional al sistema. Lo que sí puede estar ocurriendo es que hay muertes que no entran en las tasas de homicidios".

Según la ministra, pueden estar poniendo la data completa, de todos los muertos que se tienen.

Raful aseguró que siempre se hace una investigación para determinar si hubo una ejecución extrajudicial, aunque no ha sido posible para este diario obtener los informes sobre esas pesquisas.

Raful fue cuestionada sobre el tema al término de la reunión semanal que encabeza cada lunes el presidente Luis Abinader en el palacio de la Policía Nacional, para coordinar sus estrategias de seguridad ciudadana.