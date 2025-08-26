Haitiano resulta herido tras lanzarse de un tercer piso en Friusa al huir de Migración

De acuerdo con el diagnóstico médico preliminar del Hospital General de Verón Punta Cana, el joven no sufrió fracturas. ( FUENTE EXTERNA )

Un ciudadano haitiano, identificado como Desir Berson, de 25 años, resultó herido la madrugada de este martes tras lanzarse de una tercera planta en el sector Friusa, Verón-Punta Cana, al notar, supuestamente, la presencia de agentes de la Dirección General de Migración.

El joven fue trasladado alrededor de las 5:00 de la mañana en una unidad del Sistema Nacional de Emergencias 911, presentando laceraciones ocasionadas por la caída.

De acuerdo con el diagnóstico médico preliminar del Hospital General de Verón Punta Cana, el joven no sufrió fracturas y actualmente se encuentra estable en el área de observación de adultos de dicho centro de salud.

El hecho también fue confirmado por miembros de la Estación Central del Cuerpo de Bomberos de la zona, quienes acudieron al llamado de emergencia tras ser notificados de un R-2 en Friusa.

El raso Yeison Pierre del Cuerpo de Bomberos dijo que, al llegar al lugar vio que la víctima ya estaba siendo trasladada por una unidad de salud debido a que el afectado y que se encontraba inconsciente y sin documentos.

Las autoridades indicaron que no se registraron otras eventualidades durante el operativo.