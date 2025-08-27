×
Asesinan a un anciano en Santiago tras negarse a entregar 200 pesos

El agresor fue remitido al Ministerio Público para los fines legales correspondientes

Asesinan a un anciano en Santiago tras negarse a entregar 200 pesos
El cuerpo de la víctima del atraco fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en la provincia Santiago. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

Un señor de 70 años perdió la vida luego de ser atacado con un palo y herido de arma blanca tras negarse a darle la suma de 200 pesos a su agresor, en un hecho ocurrido en el distrito municipal de Jacagua, en la provincia Santiago

La víctima mortal fue identificada como Enríquez Rafael Hernández

El reporte preliminar establece que el hoy occiso se negó a entregar el dinero solicitado, lo que provocó la violenta reacción de Starling Javier Ronaldo Cepeda, alias el Locotrón, de 31 años. 

El informe señala que el homicida primero golpeó a Hernández con un palo y posteriormente le propinó una estocada, provocándole la muerte

  • El cadáver de Enríquez Rafael Hernández fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para los fines legales correspondientes

¿Qué dicen las autoridades?  

Fiordaliza Popa Arias, vocera de la Policía Nacional en Santiago, informó que al momento de la detención del agresor se le ocupó un cuchillo, el cual presuntamente fue utilizado para cometer el crimen. 

Asimismo, indicó que Cepeda fue remitido al Ministerio Público para los fines legales correspondientes. 

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.