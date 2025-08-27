×
La Romana
La Romana

Hombre hiere de bala a otro en La Romana; agresor es apresado

Según el informe preliminar, el agresor llegó al establecimiento donde se encontraba la víctima y, sin mediar palabras, presuntamente le disparó en múltiples ocasiones

Hombre hiere de bala a otro en La Romana; agresor es apresado
El hombre que hirió de bala a otro en la provincia La Romana será puesto a disposición del Ministerio Público.

Un hombre hirió de bala a otro y posteriormente fue apresado por agentes de la División de Crímenes y Delitos Contra la Persona (Homicidios). El hecho ocurrió en un colmado, ubicado en la calle Alberto Larancuent, en provincia de La Romana

La víctima, identificada como Isaías Santana, de 24 años, permanece ingresada en un hospital público tras recibir varios disparos

El presunto agresor, Eliyahu Mota García, de 28 años, fue capturado por la policía después de ser señalado como el responsable del ataque, que, según se informó, estaría relacionado con asuntos pasionales. 

De acuerdo con el informe preliminar, Mota García, acompañado de Brayan Alexander José, de 27 años, llegó al establecimiento donde se encontraba Santana y, sin mediar palabras, presuntamente le disparó en múltiples ocasiones

Los apresados

  • Las autoridades informaron que tanto Mota García como Brayan Alexander serán puestos a disposición del Ministerio Público en las próximas horas, para fines legales correspondientes. 
Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.