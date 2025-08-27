Hombre hiere de bala a otro en La Romana; agresor es apresado

El hombre que hirió de bala a otro en la provincia La Romana será puesto a disposición del Ministerio Público. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

Un hombre hirió de bala a otro y posteriormente fue apresado por agentes de la División de Crímenes y Delitos Contra la Persona (Homicidios). El hecho ocurrió en un colmado, ubicado en la calle Alberto Larancuent, en provincia de La Romana.

La víctima, identificada como Isaías Santana, de 24 años, permanece ingresada en un hospital público tras recibir varios disparos.

El presunto agresor, Eliyahu Mota García, de 28 años, fue capturado por la policía después de ser señalado como el responsable del ataque, que, según se informó, estaría relacionado con asuntos pasionales.

De acuerdo con el informe preliminar, Mota García, acompañado de Brayan Alexander José, de 27 años, llegó al establecimiento donde se encontraba Santana y, sin mediar palabras, presuntamente le disparó en múltiples ocasiones.

Los apresados

Las autoridades informaron que tanto Mota García como Brayan Alexander serán puestos a disposición del Ministerio Público en las próximas horas, para fines legales correspondientes.

