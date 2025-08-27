La Policía Nacional identificó al hombre señalado como presunto autor de la muerte de otro que se disponía a participar como testigo en una audiencia relacionada con un caso de homicidio, en un hecho ocurrido ayer martes en las afueras del tribunal de San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

Se trata de Ricky Alberto Hernández, alias Moreno El Gordo y/o Moreno El Guapo, de 22 años, quien presuntamente dio muerte por arma de fuego a Luis Gustavo Grullón de Aza, conocido como Nini, de 23.

La institución del orden activó la búsqueda de Alberto Hernández, a quien exhortan entregarse para responder por el crimen que se le atribuye.

En la escena, la Policía Científica recolectó casquillos y otras evidencias, además de ocupar la motocicleta en que se desplazaba el occiso, una pistola calibre 9mm con ocho cápsulas y un teléfono celular.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/27/whatsapp-image-2025-08-27-at-14537-pm-c43c6ee8.jpeg Ricky Alberto Hernández, alias "Moreno El Gordo" y/o "Moreno El Guapo", de 22 años, señalado como el presunto autor de la muerte a tiros de un testigo en un caso de homicidio en San Francisco de Macorís. (FUENTE EXTERNA)

Depuración del occiso

El hoy occiso, sería testigo en un proceso judicial relacionado con un privado de libertad en el Centro Penitenciario de Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.

Asimismo, Grullón de Aza contaba también con una orden de arresto pendiente por homicidio ocurrido en diciembre de 2024.