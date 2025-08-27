Un hombre destruyó un cajero automático en sede de la Policía en Santiago

Héctor Julio Almonte, de 54 años, fue detenido por dañar cajero automático en sede policial de Santiago. ( IMAGEN DE REFERENCIA )

Un hombre fue arrestado luego de provocar daños a un cajero automático ubicado en la sede de la Policía Nacional en Santiago.

El apresado fue identificado como Héctor Julio Almonte, de 54 años de edad.

Según el reporte preliminar, el detenido utilizó una piedra para destruir la puerta de cristal y la pantalla del cajero, propiedad del Banco de Reservas.

Investigaciones

Las autoridades indicaron que hasta el momento se desconocen las motivaciones que llevaron al hombre a cometer el acto vandálico.

Almonte fue entregado al Ministerio Público, que procederá a someterlo a la justicia para responder por los daños ocasionados.

