Tráfico de migrantes haitianos
Tráfico de migrantes haitianos

Detienen a cinco hombres por tráfico de migrantes haitianos en San Juan de la Maguana

El Ejército indicó que los apresados intentaron evadir el control desplazándose en varias motocicletas con 13 indocumentados

    Detienen a cinco hombres por tráfico de migrantes haitianos en San Juan de la Maguana
    Tanto los responsables como los migrantes fueron trasladados a la Fortaleza La Estrelleta para fines de investigación.

    Cinco hombres fueron detenidos por transportar a 13 ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular a en San Juan de la Maguana, informó este jueves el Ejército de República Dominicana (ERD).

    Los arrestados fueron identificados como Louis Bithol, de nacionalidad haitiana, y los dominicanos Willy Mesa Encarnación, Javier Encarnación, Lidio Mariano Montero Encarnación y Garis Medina Díaz.

    A través de una nota de prensa, la institución indicó que los apresados intentaron evadir el control desplazándose en varias motocicletas.

    Fines de investigación

    Tanto los responsables como los migrantes fueron trasladados a la Fortaleza La Estrelleta para fines de investigación.

    "Tras una depuración, se confirmó que dos de los ciudadanos haitianos poseían documentación legal, por lo que fueron liberados", explicó el Ejército.

    • El resto de los extranjeros quedó bajo custodia del Ministerio Público, junto con documentos ocupados, entre los que figuran pasaportes haitianos y estadounidenses, además de formularios migratorios presuntamente falsificados.
