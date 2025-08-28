Hombres que se desplazaban en dos motores matan a tiros a una mujer San Francisco de Macorís

El reporte policial estableció que la mujer ultimada presenta tres impactos de bala, propinados por personas hasta el momento desconocidas. ( FUENTE EXTERNA )

Una mujer de 37 años fue ultimada a tiros este jueves en un hecho ocurrido en la parte alta de San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

La víctima fue identificada como Fiordaliza Mena Hiciano, conocida como Wendy.

El reporte policial estableció que la mujer presenta tres impactos de bala, propinados por personas hasta el momento desconocidas.

Le dispararon desde dos motores

De acuerdo con datos extraoficiales, los agresores se desplazaban en dos motocicletas y tras cometer el ataque emprendieron la huida.

Las circunstancias no han sido esclarecidas por las autoridades.

El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

La Policía Nacional y el Ministerio Público informaron que trabajan para identificar al responsable del crimen.

