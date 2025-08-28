Los últimos episodios de sangre conmueven al país por su crueldad

Residentes del sector Los Guandules donde han ocurrido varias tragedias. ( DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN )

Ha sido una semana trágica. Nueve muertos en cuatro días. Inició teñida por sangre inocente y ha seguido estremeciendo al país con hechos de violencia tan crueles que causan conmoción, como la muerte ayer, en Santiago, de un hombre de 70 años a manos de un joven de 31 a quien no quiso regalarle 200 pesos.

Los crímenes, muchos ocurridos en el seno familiar, han dejado una estela de dolor, horror y desconcierto. En especial el caso de una joven que apareció descuartizada y la Policía ha señalado al hermano de la víctima como su asesino. Estos son los hechos.

Las autoridades señalan que el pasado domingo, en el sector Los Guandules, Dionys Anderson Zabala Reyes, tomó a su pequeño hijo de 1 año y 8 meses y lo apretó tanto que le causó la muerte por asfixia.

Al ser detenido, dijo haber cometido el infanticidio por "mandato divino". Mientras su abogado alegó que se trató de un abrazo "excesivo". Zabala fue enviado a cumplir prisión preventiva en San Pedro de Macorís.

También el domingo, otra tragedia sacudió el sector Ensanche Isabelita, en Santo Domingo Este. Pennsylvania Mercedes Jiménez Valdez envenenó un jugo, se lo dio a sus tres hijos, de 7, 9 y 11 años, y luego se quitó la vida ingiriendo la misma sustancia.

Al llegar a la casa, su esposo y padre de los menores, Omar José Cabrera, encontró la desgarradora escena. Dijo que nunca imaginó que su pareja, con la que llevaba más de 13 años de relación, pudiera atentar contra la vida de sus hijos ni cometer suicidio.

La Policía informó que la mujer dejó una carta manuscrita que está en manos del Ministerio Público.

9 personas murieron de manera violenta, incluidos cuatro niños, en cuatro días, entre el domingo y el miércoles.

Un hecho atroz

El lunes, el municipio de Mao fue escenario de un crimen atroz. Mildred Guerrero Quezada apareció descuartizada dentro de un cubo. Su hermano, Juan José Guerrero Quezada, al ser apresado, alegó que, tras sostener una disputa, creyó que ella había muerto porque al empujarla se cayó y se golpeó la cabeza. Después, decidió mutilar el cuerpo.

También de acuerdo a su relato, al propinarle la primera estocada, Mildred aún respiraba, aun así, continuó hasta acestarle más de 20. Esto convirtió el hogar en una escena de horror.

Con el fin de despistar, arrojó en un canal, detrás de la cárcel pública de Mao, una funda con la ropa ensangrentada, los cuchillos y sus tenis.

También el lunes, un joven de 18 años, identificado como Charier Pérez Mueses, falleció durante un enfrentamiento por viejas rencillas personales. Ocurrió en La Guásuma, en el municipio Peralvillo, Monte Plata. La Policía acusó a Liriano Castro, de 40 años, de darle una estocada a Pérez Mueses.

En esta semana la violencia también llegó a San Francisco de Macorís. Frente al Palacio de Justicia, a plena luz del día, Luis Gustavo D´Aza (Nini) fue ejecutado el martes con dos disparos de manos de un hombre que está prófugo.

D´Aza acudía al tribunal como testigo en un caso de homicidio. Murió ante la mirada de los transeúntes.

Mientras ayer, en Santiago, Enríquez Rafael Hernández, de 70 años, fue asesinado a golpes y con una estocada por Starling Javier Ronaldo Cepeda, de 31, porque se negó a regalarle 200 pesos. Y esta semana aún no termina.

Leer más Tragedia: mujer mata a sus tres hijos y se quita la vida en el Ensanche Isabelita