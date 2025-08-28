×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Accidente de Tránsito
Accidente de Tránsito

Un hombre muere en accidente de tránsito en la carretera de La Romana

En el momento del accidente, la víctima conducía una motocicleta

  • Andreina Chalas Jiménez - Twitter
  • Andreina Chalas Jiménez - Facebook
Expandir imagen
Un hombre muere en accidente de tránsito en la carretera de La Romana
El accidente de tránsito ocurrió en la Autopista del Coral, en el tramo provincia La Romana. (IMAGEN ILUSTRATIVA)

Un hombre perdió la vida la noche del miércoles, tras un accidente de tránsito ocurrido en la Autopista del Coral, en el tramo provincia La Romana.

Según sus documentos personales, la víctima fue identificada como Domingo Lorenzo Melo Pérez, quien falleció en el lugar del hecho.

En el momento del accidente, Pérez conducía una motocicleta.

Las investigaciones 

Tras el suceso, las autoridades se presentaron en el lugar, donde hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre cómo ocurrió exactamente el accidente.

Asimismo, iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el hecho.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.