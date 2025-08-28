Un hombre muere en accidente de tránsito en la carretera de La Romana

El accidente de tránsito ocurrió en la Autopista del Coral, en el tramo provincia La Romana. ( IMAGEN ILUSTRATIVA )

Un hombre perdió la vida la noche del miércoles, tras un accidente de tránsito ocurrido en la Autopista del Coral, en el tramo provincia La Romana.

Según sus documentos personales, la víctima fue identificada como Domingo Lorenzo Melo Pérez, quien falleció en el lugar del hecho.

En el momento del accidente, Pérez conducía una motocicleta.

Las investigaciones

Tras el suceso, las autoridades se presentaron en el lugar, donde hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre cómo ocurrió exactamente el accidente.

Asimismo, iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el hecho.

Te puede interesar Un muerto durante accidente de tránsito en La Romana