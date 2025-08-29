El vocero de la Policía Nacional Diego Pesquería informó este viernes que el hombre acusado de drogar y abusar sexualmente de una joven, junto a otro cinco hombres, en Villa González, Santiago, será procesado en esa provincia.

El vocero indicó que están investigando donde se encontraba el acusado cuando se puso a disposición de la justicia, para su posterior entrega.

Además, estableció que han desplegado "amplias tropas" de operaciones especiales e investigadoras, coordinados con el Ministerio Público para la búsqueda y captura de los otros cinco implica cados en el hecho.

También señaló que plataformas digitales también compartieron "de forma irresponsable" un video sobre la violación a la joven de 21 años. Informó que la víctima realizó la denuncia ayer a las 11:00 de la mañana.

"La Procuraduría General de la República dispuso de 2 fiscales para que asumieran las investigaciones, y nuestro director general el Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta dispuso que el personal de la Dicrim pusiera a todo el personal que esté al alcance para rastrear, ubicar y apresar a estas personas", señaló.

Indicó que, según los reportes, los fugitivos están armados. Asimismo, les exhortaron que se entreguen por la vía que consideren pertinente.

Víctima se enteró del abuso por video

La joven de 21 años, abusada en Villa González, denunció que fue drogada y violada por los seis hombres señalados, en marzo de este año.

El caso se dio a conocer luego de que circulara en redes sociales el video en el que, presuntamente, se visualizaba a los agresores abusando de la víctima. La joven estableció que se percató del hecho ocurrido en marzo al ver el audiovisual.