Apresan a dos hombres acusados de robos y posesión de arma ilegal en La Romana

La Policía Nacional desarticuló una banda en provincia La Romana. ( FUENTE EXTERNA )

Agentes de la División Provincial de Inteligencia (Dintel) apresaron, por separado, a dos hombres acusados de robo y porte ilegal de un arma de fuego, hechos que estarían relacionados con otro individuo aún prófugo, en la provincia de La Romana.

Los detenidos fueron identificados como Endry Enmanuel Valdez, de 22 años, y Yubery Pérez Lavisie, alias "Piti", de 38.

Según el informe policial, Valdez fue capturado en el Ensanche Sinaí, mientras se desplazaba en una motocicleta marca Sucati, modelo CG150, negra y sin placa.

"Al ser requisado, se le ocupó un teléfono celular que había sido despojado a un ciudadano durante un asalto. El joven declaró que cometió el delito junto a un individuo apodado "Cachorro", quien se encuentra prófugo", establece la Policía Nacional mediante comunicado de prensa.

Posteriormente, durante un allanamiento en una vivienda de la calle El Artístico, sector Ensanche La Paz, los agentes de Dintel apresaron a Pérez Lavisie ("Piti"). En el operativo fue encontrada un arma de fuego ilegal, sin marca ni numeración, la cual estaba oculta en el interior de una estufa.

Confesión

De acuerdo con las investigaciones, Pérez Lavisie presuntamente confesó que alquilaba dicha arma a "Cachorro" y a Valdez para la comisión de hechos delictivos.

Los detenidos y las evidencias fueron remitidos al Ministerio Público, que procederá con las acciones legales correspondientes.