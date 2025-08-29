Dos denuncias de violación múltiple en menos de un mes

El último caso salió a la luz pública luego de la circulación en redes sociales de un video en el que se observan los abusos. ( SHUTTERSTOCK )

En menos de un mes se han registrado dos denuncias de violaciones sexuales colectivas en dos provincias del Cibao. Los casos más recientes se produjeron en Villa González, en la provincia Santiago y en San Francisco de Macorís, Duarte.

Villa González: una víctima que se enteró por internet

En el municipio de Villa González, una joven denunció haber sido drogada y violada por al menos seis hombres tras perder el conocimiento en una discoteca. El caso salió a la luz pública luego de la circulación en redes sociales de un video en el que se observan los abusos.

La víctima relató que despertó en un hospital sin recordar lo ocurrido y que solo meses después, al ver el material difundido en internet, supo lo que había pasado.

Los presuntos agresores fueron identificados por la Policía Nacional con los apodos de Álvarez, Guaro, Ferere, Contreras, Fonso y Bebé o Chichí. El Departamento de Violencia de Género de Santiago abrió una investigación, mientras que moradores de la comunidad protestaron frente al destacamento policial para exigir arrestos inmediatos.

San Francisco de Macorís: denuncian cinco implicados, tres de ellos menores

En San Francisco de Macorís, una adolescente denunció haber sido violentada por cinco personas durante una fiesta. Según la procuradora fiscal titular de la provincia Duarte, Smaily Rodríguez, ya se emitieron órdenes de arresto contra los acusados, entre los que se encuentran tres menores de edad y dos adultos.

La joven fue llevada al hospital provincial San Vicente de Paúl, donde recibió asistencia médica tras diagnosticársele lesiones recientes. Posteriormente fue dada de alta. La fiscalía informó que el caso se encuentra en fase de procesamiento para la solicitud de medidas de coerción.