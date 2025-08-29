Ministerio de la Mujer llama a medios a evitar la revictimización en caso de Villa González

Ministra de la Mujer Mayra Jiménez, a propósito de que el ministerio hizo un llamado a medios a evitar la revictimización en casos de Villa González. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Ministerio de la Mujer hizo un llamado este viernes a los medios de comunicación y a plataformas digitales a tratar con conciencia y responsabilidad el caso de violencia sexual ocurrido en Villa González, provincia Santiago, evitando la divulgación imágenes y audios explícitos.

A través de una nota de prensa, el ministerio recordó que difundir materiales y audiovisuales de este hecho constituye una forma de revictimización que atenta contra la dignidad humana y los derechos fundamentales de la joven afectada.

La institución se refirió al hecho ocurrido en marzo, en el que una joven de 21 año fue drogada y abusada sexualmente por seis individuos en Villa González, el cual se dio a conocer ayer.

"Tal como señaló el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, resulta reprochable que se exponga a la víctima a una doble vulneración, desde el manejo de la información", precisó.

Informó también que el Ministerio de la Mujer en articulación con la Unidad de Atención a Víctimas de Santiago ha ofrecido todos los servicios y apoyos, y está acompañando en el caso a la víctima y su familia.

La víctima denunció

La víctima denunció ayer el abuso luego de haberse enterado del hecho tras ver el audiovisual donde se expone el abuso.

"Fue solo cinco meses después, al ver el video en internet, que supe lo que me habían hecho", expresó ella.

La joven testificó que ese día acudió a una discoteca junto a una amiga. Tras consumir una bebida alcohólica, perdió el conocimiento y despertó en un hospital sin recordar cómo había llegado allí ni cómo regresó a su vivienda.

Apresado

La Policía Nacional notificó este viernes que se entregó a la justicia uno de los implicados identificado como José Alfonso Rubiera, el cual fue puesto de inmediato a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. Rubiera será procesado en la provincia Santiago, donde ocurrió el hecho.

Más tardes, una fuente oficial confirmó a Diario Libre que un segundo acusado se entregó en Santiago.