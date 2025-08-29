La Policía Nacional informó que los seis hombres señalados por alegadamente drogar y abusar sexualmente de una joven en Villa González, provincia Santiago, estarían fuertemente armados, por lo que exhortó a los señalados a entregarse de manera voluntaria.

El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, explicó que los individuos fueron identificados únicamente por sus apodos: Álvarez, Federé, El Guaro, Contreras, Fonso y Bebé o Chichí.

“Se trata de personas que, además de este abuso, tenemos reportes de que estarían fuertemente armados. Los exhortamos a entregarse por la vía que entiendan pertinente”, declaró.

Investigación con doble línea de acción

La denuncia fue presentada esta semana por la víctima en la Jurisdicción de Violencia de Género de Santiago, relatando que los hechos ocurrieron en marzo pasado. Según la Policía, la joven habría perdido el conocimiento tras ingerir una bebida en un establecimiento de Villa González.

La Procuraduría General de la República designó a dos representantes del Ministerio Público para encabezar la investigación: una por la agresión sexual y otra por la difusión en redes sociales del video de la violación.

Condena a la publicación del video

Pesqueira también condenó la divulgación del material audiovisual en plataformas digitales, calificándola como un hecho reprochable y una revictimización de la joven. La Policía instó a los usuarios de redes y a medios de comunicación a abstenerse de compartir este tipo de contenido.

Proceso en curso

La amiga que acompañaba a la víctima ya está siendo entrevistada por las autoridades, mientras el Ministerio Público avanza con el levantamiento de cámaras de seguridad y las entrevistas a testigos del lugar donde ocurrió el hecho.

“La Policía Nacional, en coordinación con la Procuraduría General de la República, continuará las acciones necesarias hasta poner a disposición de la justicia a los responsables de este bochornoso caso”, concluyó Pesqueira.

