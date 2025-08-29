×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Violación
Violación

VIDEO | Policía dice señalados de violación en Villa González están armados y les insta a entregarse

La denuncia fue presentada esta semana por la víctima en la Jurisdicción de Violencia de Género de Santiago

  • Omar Santana - Twitter

La Policía Nacional informó que los seis hombres señalados por alegadamente drogar y abusar sexualmente de una joven en Villa González, provincia Santiago, estarían fuertemente armados, por lo que exhortó a los señalados a entregarse de manera voluntaria.

El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, explicó que los individuos fueron identificados únicamente por sus apodos: Álvarez, Federé, El Guaro, Contreras, Fonso y Bebé o Chichí.

“Se trata de personas que, además de este abuso, tenemos reportes de que estarían fuertemente armados. Los exhortamos a entregarse por la vía que entiendan pertinente”, declaró.

RELACIONADAS

Investigación con doble línea de acción

La denuncia fue presentada esta semana por la víctima en la Jurisdicción de Violencia de Género de Santiago, relatando que los hechos ocurrieron en marzo pasado. Según la Policía, la joven habría perdido el conocimiento tras ingerir una bebida en un establecimiento de Villa González.

  • La Procuraduría General de la República designó a dos representantes del Ministerio Público para encabezar la investigación: una por la agresión sexual y otra por la difusión en redes sociales del video de la violación.

Condena a la publicación del video

Pesqueira también condenó la divulgación del material audiovisual en plataformas digitales, calificándola como un hecho reprochable y una revictimización de la joven. La Policía instó a los usuarios de redes y a medios de comunicación a abstenerse de compartir este tipo de contenido.

Proceso en curso

La amiga que acompañaba a la víctima ya está siendo entrevistada por las autoridades, mientras el Ministerio Público avanza con el levantamiento de cámaras de seguridad y las entrevistas a testigos del lugar donde ocurrió el hecho.

“La Policía Nacional, en coordinación con la Procuraduría General de la República, continuará las acciones necesarias hasta poner a disposición de la justicia a los responsables de este bochornoso caso”, concluyó Pesqueira.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter

Periodista dominicano. Ha trabajado en los periódicos Diario Libre, El Caribe y Listín Diario donde ha ejercido cubriendo las fuentes de deportes y ciudad. Ha trabajado en radio, televisión y proyectos digitales.