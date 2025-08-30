Un operativo de inspección en el Puerto Multimodal Caucedo, en Boca Chica, permitió detectar un alijo de 120 paquetes presumiblemente cocaína ocultos en una carga de bananos que tenía como destino Londres, Inglaterra.

La sustancia fue localizada cuando, durante la verificación de varios contenedores de exportación, las máquinas de rayos X arrojaron imágenes sospechosas en uno de ellos.

Ante la alerta, se procedió a abrir el cargamento, hallando en su interior cinco bultos con los paquetes forrados en plástico transparente y negro, establece un comunicado de prensa.

En la operación participaron unidades de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Dirección de Aduanas y la seguridad militar del puerto, bajo la coordinación del Ministerio Público.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/30/whatsapp-image-2025-08-30-at-120852-pm-1-a85a9f71.jpeg Vista de los paquetes de cocaína que fueron decomisados en el Puerto Multimodal Caucedo. (FUENTE EXTERNA)

Precintos de seguridad clonados

En el mismo operativo también fueron incautados tres dispositivos GPS y dos precintos de seguridad clonados, que habrían sido utilizados para manipular y resguardar la carga contaminada.

De acuerdo con el manifiesto de exportación, la mercancía contaminada estaba declarada como bananos y sería enviada desde la terminal portuaria hacia Europa.

Las autoridades informaron que los paquetes fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los análisis correspondientes, mientras se mantiene abierta una investigación para identificar y apresar a los responsables de la red de narcotráfico internacional.