Haitianos indocumentados
Ejército detiene a 11 haitianos indocumentados que eran transportado por un dominicano en Valverde

Durante la inspección, al conductor se ocuparon siete teléfonos celulares de diferentes marcas

    Expandir imagen
    Ejército detiene a 11 haitianos indocumentados que eran transportado por un dominicano en Valverde
    Nacionales haitianos en condición migratoria irregular, detenidos en el municipio de Mao, Valverde, tras ser interceptados por el Ejército de la República Dominicana durante un operativo. (FUENTE EXTERNA)

    Miembros del Ejército de la República Dominicana (ERD) interceptaron una yipeta con 11 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular, en el municipio Mao, provincia Valverde.

    El operativo se realizó en la calle 16, cuando una patrulla del ERD detuvo la yipeta KIA Stony, color negro, placa G741348, conducida por el dominicano Alexander de Jesús Martínez Jiménez.

    En el vehículo viajaban seis hombres, cuatro mujeres y un menor de edad. Además, durante la inspección, al conductor se le ocuparon siete teléfonos celulares de diferentes marcas.

    Tráfico de indocumentados 

    De acuerdo con las informaciones, los apodados "Coco", "Mamo" y "Gaby" habrían entregado a los inmigrantes al conductor de la yipeta. El grupo, presuntamente, forma parte de una red de traficantes de indocumentados haitianos conocida como la "Asociación de Pueblo Nuevo de Mao".

    Tanto el conductor como los indocumentados y el vehículo fueron trasladados a la sede de la 4.ª Brigada de Infantería del ERD para los fines legales correspondientes.

    Las autoridades informaron que las investigaciones continúan.

