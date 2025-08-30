×
La Romana

Encuentran a una persona sin vida en La Romana; autoridades investigan causa del fallecimiento

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias en que se produjo la muerte

Encuentran a una persona sin vida en La Romana; autoridades investigan causa del fallecimiento
Autoridades investigan las circunstancias del hallazgo de una persona sin vida en La Romana. (IMAGEN ILUSTRATIVA)

Una persona fue encontrada sin vida la tarde del viernes, en una calle ubicada detrás de la Plaza Sajoma, en la provincia La Romana

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias en que se produjo el fallecimiento.   

El cuerpo fue levantado por las autoridades correspondientes, quienes investigan si se trató de una muerte natural o de un hecho criminal

Al lugar acudieron miembros de la Policía Nacional y del Sistema de Emergencias 9-1-1, un médico legista y demás autoridades. 

Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.