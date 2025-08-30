Encuentran a una persona sin vida en La Romana; autoridades investigan causa del fallecimiento

Autoridades investigan las circunstancias del hallazgo de una persona sin vida en La Romana. ( IMAGEN ILUSTRATIVA )

Una persona fue encontrada sin vida la tarde del viernes, en una calle ubicada detrás de la Plaza Sajoma, en la provincia La Romana.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias en que se produjo el fallecimiento.

El cuerpo fue levantado por las autoridades correspondientes, quienes investigan si se trató de una muerte natural o de un hecho criminal .

Al lugar acudieron miembros de la Policía Nacional y del Sistema de Emergencias 9-1-1, un médico legista y demás autoridades.

Te puede interesar Un hombre muere en accidente de tránsito en la carretera de La Romana