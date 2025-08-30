Investigan a amiga de joven violada en Villa González por posible rol en grabación del hecho

La Policía Nacional investiga caso de violación sexual grupal a una joven en el municipio Villa González, provincia Santiago. ( DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ )

Una fuente de la Policía Nacional informó este sábado que ha sido identificada la persona que habría grabado la agresión sexual grupal a una joven en el municipio Villa González, provincia Santiago, caso que ha generado indignación nacional tras la difusión del material en redes sociales.

Aunque el nombre de dicha persona no ha sido revelado oficialmente, fuentes vinculadas a la investigación indican que se trata de la amiga de la víctima que la acompaña la noche del hecho, quien actualmente está siendo interrogada como parte de las pesquisas.

La información aún está bajo verificación, aclararon las autoridades.

De su lado, el director regional Cibao Central, general Juan Bautista Jiménez Reynoso, señaló que, pese a que los seis hombres implicados en las grabaciones ya fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, las investigaciones continúan abiertas y podrían derivar en nuevos arrestos.

"Todo el que haya tenido participación, directa o indirecta, en este caso será procesado conforme a la ley", sostuvo el alto oficial, al resaltar que el expediente busca establecer todas las responsabilidades.

La joven, residente en el referido municipio, denunció el jueves 28 de agosto que fue violada por seis hombres.

Según narró, los hechos ocurrieron en marzo pasado. Sin embargo, no fue hasta hace pocos días que descubrió que había sido drogada y agredida sexualmente luego que se difundiera en redes sociales el video del hecho.

Afirma que perdió el conocimiento tras ingerir una bebida en un centro de diversión de Villa González acudió acompañada de una amiga.

Los seis imputados ya bajo custodia

La Policía Nacional confirmó este sábado que los seis hombres acusados de la violación ya se encuentran bajo custodia del Ministerio Público.

Cuatro de los acusados se entregaron la madrugada de hoy, mientras que otros dos lo hicieron ayer.

Los implicados en el caso de violación sexual fueron identificados como Yamir Fernando Pérez Toribio, alias Ferere; Javier Eduardo Núñez Toribio, alias Bebe; Oniel Rafael Pichardo Martínez, alias Contreras; y Delfry de Jesús Rodríguez, alias Yiyo, todos residentes en Villa González.

Además, quedó detenido José Alfonso Rubiera Rodríguez, de 29 años, quien se entregó en el Palacio de la Policía Nacional en Santo Domingo, mientras que Edwin Manuel Castro Guzmán, alias Guaro, se presentó voluntariamente en Santiago.

Las autoridades confirmaron que los seis imputados fueron entregados al Ministerio Público, que en las próximas horas solicitará medidas de coerción por abuso sexual, asociación de malhechores, suministro de sustancias controladas y difusión de contenido ilegal.

Indignación social y seguimiento del caso

El hecho, ocurrido meses atrás, generó conmoción en Villa González y a nivel nacional tras la circulación del video.

La víctima, de 21 años, recibe acompañamiento psicológico y médico especializado mientras avanza el proceso judicial. La Policía reiteró que llevará el caso hasta sus últimas consecuencias en coordinación con el Ministerio Público.