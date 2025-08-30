Joven de 19 años fue ultimado de ocho disparos por una supuesta deuda en Villa Mella

Familiares del joven ultimado de ocho disparos esperan el cuerpo a las afueras del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

Luis Joelfi Martínez, de 19 años, fue ultimado de ocho disparos por un hombre a quien presuntamente le adeudaba dinero, según relató su padre, Héctor Martínez.

El progenitor de Luis Joelfi explicó que el joven le había pedido prestado dinero al victimario, identificado solo como "Willy", para comprar la motocicleta con la que trabajaba como motoconcho. Sin embargo, aseguró que el hombre le exigía una suma mayor a la acordada, a lo que su hijo se rehusaba.

El hecho ocurrió ayer viernes en el barrio Jerusalén, en Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte. De acuerdo con el relato de Martínez, su hijo había dejado a un pasajero cuando fue sorprendido por el agresor, quien lo perseguía y aprovechó el momento para dispararle.

Tras el ataque, el agresor huyó. Horas más tarde, supuestamente las autoridades detuvieron a un hermano del homicida con una maleta que, según informaciones preliminares, iba a ser entregada al fugitivo.

Soñaba con ser pelotero

El padre narró que su hijo soñaba con convertirse en pelotero profesional, un anhelo que no se hará realidad.

Luis Joelvis vivía con su esposa y su hijo de menos de dos años. Ambos esperaban en las afueras del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para recibir el cadáver y poder darle sepultura.

El joven trabajaba como motoconcho en una parada cercana a su residencia y, además, estudiaba con la intención de sacar adelante a su familia, agregó su padre.