La Policía Nacional informó que en la madrugada de este sábado fueron entregados los cuatro jóvenes que permanecían prófugos, tras ser acusados de participar en la violación sexual contra una joven de 21 años en el municipio Villa González, provincia Santiago.

Con estas detenciones ya suman seis los acusados bajo custodia, quienes supuestamente figuran en un video que captó el acto sexual.

Entre los acusados figuran José Alfonso Rubiera, Edwin Manuel Castro Guzmán, Fernando Pérez Toribio, Javier Toribio y Oniel (apellido pendiente de confirmar), mientras que uno de los detenidos aún no ha sido identificado públicamente por las autoridades.

Los cuatro últimos fueron entregados por familiares en la comunidad Las Lomas de Villa González y recibidos por el general Juan Bautista Jiménez Reynoso, director regional Cibao Central de la Policía Nacional.

La denuncia

Según la denuncia presentada por la joven, los hechos ocurrieron en marzo pasado. Dijo que perdió el conocimiento tras ingerir una bebida en un centro de diversión de Villa González.

Sin embargo, no fue hasta hace pocos días que descubrió que había sido drogada y agredida sexualmente luego que se difundiera en redes sociales un video del hecho.

La PolicíaNacional reiteró que amplía las investigaciones y no descarta nuevos implicados en el caso.

Palabras del general

"Bueno, como ustedes pueden ver, tras una ardua labor de persecución los familiares nos trajeron aquí en Las Lomas de Villa González y han entregado los cuatro que faltaban por procesar en el caso seguido a la joven que fue abusada sexualmente aquí en Villa González", declaró Jiménez Reynoso.

El oficial agregó que los jóvenes serán entregados al Ministerio Público. "Les exhortamos a cualquier persona que tenga casos pendientes con la Policía Nacional o con la justicia que se entregue, que nosotros estaremos día y noche dándole persecución".

Te puede interesar Joven descubre que fue drogada y violada por seis hombres cuando vio el video en las redes

Madre entrega a sus hijos

La señora Santa Toribio, madre de dos de los acusados, se presentó ante las autoridades a entregar a sus hijos.

"Le estoy entregando a mis hijos sanos, asegurándome de que se les respete su integridad. Se los dejo en sus manos, primero en la mano de Dios y después en la de ustedes. Si lo merecen, que reciban el castigo; si no, que Dios sea el juez".

Entregas previas

Entre la tarde y la noche del viernes se habían entregado de manera voluntaria José Alfonso Rubiera y Edwin Manuel Castro Guzmán. Ambos permanecen bajo custodia policial y serán procesados junto al resto de los acusados.

Leer más Policía advierte serán perseguidos quienes difundan video de mujer víctima de violación en grupo