Solicitarán medida de coerción contra seis hombres acusados de violar a una joven en Villa González

Fotografías difundidas por la Policía Nacional de los seis hombres acusado de violación sexual a una joven en el municipio Villa González, provincia Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio Público anunció este sábado que solicitará medidas de coerción ejemplares contra los seis hombres acusados de drogar y abusar sexualmente, en conjunto, de una joven en el municipio Villa González, provincia Santiago.

El caso, ocurrido meses atrás, pero dado a conocer el pasado jueves 28 de agosto, generó una ola de indignación nacional tras la difusión de un video del hecho en redes sociales.

La investigación establece que los acusados habrían suministrado sustancias controladas a la víctima, de 21 años, para cometer la agresión sexual, grabar el hecho y difundirlo en plataformas digitales.

Los imputados enfrentan cargos por violación sexual, asociación de malhechores y delitos vinculados al uso y difusión de contenido ilegal. La solicitud de medidas busca garantizar que los acusados permanezcan bajo control judicial mientras avanza la investigación.

Seis apresados

La Policía Nacional confirmó este sábado que los seis hombres ya se encuentran bajo custodia del Ministerio Público.

Cuatro de los acusados se entregaron la madrugada de hoy, mientras que otros dos lo hicieron ayer.

Los implicados en el caso de violación sexual fueron identificados como Yamir Fernando Pérez Toribio, alias Ferere; Javier Eduardo Núñez Toribio, alias Bebe; Oniel Rafael Pichardo Martínez, alias Contreras; y Delfry de Jesús Rodríguez, alias Yiyo, todos residentes en Villa González.

Además, quedó detenido José Alfonso Rubiera Rodríguez, de 29 años, quien se entregó en el Palacio de la Policía Nacional en Santo Domingo, mientras que Edwin Manuel Castro Guzmán, alias Guaro, se presentó voluntariamente en Santiago.

"Este caso ha sido manejado con la máxima prioridad desde el primer momento, y hoy podemos confirmar que todos los implicados están bajo control de las autoridades", expresó la Policía en un comunicado.

El caso continúa bajo investigación, mientras la joven recibe acompañamiento psicológico y atención médica especializada.