Cinco menores víctimas del accidente múltiple se encuentran en UCI, hay siete adultos hospitalizados

Un camión recolector de residuos y un minibús impactaron a un grupo de personas que estaban en la acera de un colmado

La gobernadora de la provincia La Altagracia, Daisy De Óleo de Bastardo (primera de izquiera a derecha), ofrece asistencia tras el accidente. (DIARIO LIBRE)

La gobernadora de la provincia La Altagracia, Daisy De Óleo de Bastardo, lamentó el accidente ocurrido anoche en la comunidad La Ceiba de El Salado que dejó un saldo de seis personas fallecidas.

De Óleo de Bastardo es pediatra y además se su condición de gobernadora se integró al equipo de médicos que atendió a cinco menores, todos se encuentran en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Provincial Materno Infantil Nuestra Señora de La Altagracia (HPMINSA).

Siete de los adultos se mantienen hospitalizados en el Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia (HGNSA), uno de ellos con ventilación mecánica. Otro paciente se encuentra ingresado en el Centro Médico Punta Cana.

"La tragedia nos conmueve profundamente, y desde la Gobernación seguiremos acompañando a las familias afectadas. Como médica y como servidora pública, mi deber es brindar toda la asistencia posible en este momento de dolor", expresó la gobernadora.

Accidente

El accidente ocurrido pasadas las 11:00 de la noche de ayer involucró un camión recolector de residuos y un minibús que impactaron a un grupo de personas que estaban en la acera de un colmado donde ingerían bebidas alcohólicas.

El accidente causó seis fallecidos y al menos 19 heridos, algunos con pronósticos reservados, de acuerdo a informes.

La gobernadora resaltó la rápida asistencia médica de sus homólogos así como de los organismos de socorro y orden, entre ellos la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y las unidades del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, que acudieron al lugar del accidente para coordinar las labores de rescate y levantamiento.

Entre los fallecidos se encuentra la adolescente Rosalva Yanairis Castro Yan, de 13 años, así como Ingrid Yan Batiste (36 años), Milenor Yan (50 años), Yousekan Yan Rimpel (19 años), Jael Lauf (35 años) y Estefani Guraud (33 años).

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 