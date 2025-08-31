Accidente múltiple en La Otra Banda deja seis fallecidos y diez heridos

Un camión recolector de basura habría chocado con una camioneta llena de personas y una motocicleta en el accidente múltiple ( FUENTE EXTERNA. )

Un trágico accidente de tránsito ocurrido la noche del sábado 30 de agosto en la carretera La Otra Banda–Macao, próximo al colmado Chivilo en el sector La Ceiba del Salado, dejó un saldo preliminar de seis personas fallecidas y al menos diez lesionados, según reportes oficiales de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) y el Centro de Operaciones de Emergencias Distrital (COE) de Verón-Punta Cana.

El hecho se produjo alrededor de las 11:00 de la noche, cuando un camión recolector de basura marca Mack, modelo LEU600, colisionó con una camioneta Toyota Tacoma y una motocicleta en la que viajaban dos personas.

En la camioneta se transportaba un grupo de más de diez personas, entre ellas menores de edad, que regresaban de una actividad religiosa.

Entre los fallecidos se encuentra la adolescente Rosalva Yanairis Castro Yan, de 13 años, así como Ingrid Yan Batiste (36 años), Milenor Yan (50 años), Yousekan Yan Rimpel (19 años), Jael Lauf (35 años) y Estefani Guraud (33 años).

De acuerdo con el consolidado del COE distrital, 12 personas resultaron heridas, de las cuales varias fueron trasladadas por unidades de la Dirección de Atención a Emergencias Extra-Hospitalarias (DAEH) al Hospital Materno Infantil Nuestra Señora de La Altagracia. Una persona más resultó con lesiones leves y otra salió ilesa.

Operativo de rescate

Tras la colisión, equipos del Cuerpo de Bomberos de Verón-Punta Cana desplazaron cuatro unidades para las labores de rescate y estabilización de los heridos. A su vez, la Defensa Civil apoyó en el levantamiento de las víctimas y la Policía Nacional resguardó el perímetro para garantizar la seguridad del personal de emergencia y de los vehículos involucrados

La DIGESETT asumió el mando de la escena y se encuentra a cargo de las investigaciones para determinar responsabilidades.

Balance oficial

6 fallecidos confirmados.

confirmados. 10 lesionados atendidos en hospitales.

en hospitales. 1 motocicleta involucrada.

2 vehículos accidentados.