Estaba borracho el conductor del camión recolector de residuos que impactó una camioneta causando la muerte de seis personas y heridas a otras 19 anoche en la localidad La Ceiba del Salado en Verón.

Así está registrado en un acta de un estudio realizado al conductor del camión identificado como José Laurencio de 58 años, quién supuestamente está detenido en el destacamento de la localidad.

Laurencio conducía a alta velocidad de acuerdo con testigos. El camión que conducía es supuestamente propiedad de la empresa Crozier SRL.

Los fallecidos y heridos se transportaban en la parte delantera y trasera de una camioneta y redujeron la velocidad en un reductor de velocidad de los llamados "policías acostados" cuando fue embestido por el camión compactador.

Está mañana la gobernadora provincial y la dirección del Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia (HGENSA) ofrecieron una rueda de prensa en la que informaron sobre la situación de salud de los ingresados en ese centro.

Indicaron que de nueve pacientes que fueron llevados a ese hospital, siete se encuentran bajo atención médica especializada, mientras que dos fallecieron a causa de múltiples lesiones.

Entre los pacientes bajo observación se encuentran Ingrid Joan Batista, de 36 años, quien presenta trauma craneal, trauma lumbar y lesión en pierna derecha.

Milena Joan Founsin, de 56 años, con trauma craneal y lumbar; Estefany Violeo, de 34 años, con trauma de tórax y lesión en muslo derecho.

Joel Lafaz, de 35 años, diagnosticado con trauma de tórax, lesión en muslo derecho y trauma en rodilla derecha.

También fue ingresada Loiseca Yan Rimber, de 19 años, con trauma lumbar y lesión en muslo izquierdo; Lacey Padua Marte, de 17 años, (actualmente se encuentra en ventilación asistida), con diagnóstico de fractura bilateral de fémur, fractura de pelvis, trauma cráneo encefálico severo abierto, trauma toracoabdominal cerrado y trauma vesical, encontrándose en estado crítico.

Shantal Yampol, de 30 años, diagnosticada con trauma craneal y fractura cerrada de fémur izquierdo desplazada.

Traslado

A media mañana de este domingo tuvo que ser trasladada a la maternidad de Los Mina una niña afectada por el accidente debido a su estado de salud.

De acuerdo con un comunicado de la alcaldía de Verón, la tragedia se originó tras la maniobra del vehículo recolector, que no pertenece al cabildo sino, presuntamente, a una empresa privada cuyo nombre no fue revelado.

Hasta el momento se conoce que cinco menores heridos fueron trasladados a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Provincial Materno Infantil Nuestra Señora de La Altagracia (HPMINSA) mientras que siete adultos continúan ingresados en el Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia (HGNSA).

De acuerdo con la dirección de emergencias del Ayuntamiento de Verón Punta Cana, 20 personas resultaron afectadas, de los cuales seis fallecieron en el lugar del hecho, dos personas resultaron heridas y una resultó ilesa.

La institución municipal explicó que los conductores bajo su responsabilidad reciben entrenamientos, capacitaciones y un seguimiento constante, con el propósito de garantizar una circulación acorde a las normas de tránsito. Subrayó que este control no alcanza a choferes de compañías externas, como sería el caso del camión siniestrado.

Comunicado

"Lamentamos profundamente lo ocurrido. Nos solidarizamos con cada familia que hoy sufre esta tragedia, y pedimos a Dios fortaleza, salud y larga vida para todos los afectados", expresó la Alcaldía en la nota oficial.

El documento añade que el compromiso de las autoridades locales es trabajar junto a la ciudadanía y las instituciones competentes para reforzar la seguridad vial en la comunidad, a fin de evitar que hechos como este se repitan.

La velocidad a la que se desplazaba el camión figura como la principal causa del accidente, según la versión municipal, que resaltó la necesidad de que todos los conductores respeten los límites establecidos para prevenir nuevos desenlaces fatales.