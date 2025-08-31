Grupo DAM, la compañía cuyo camión recolector de desechos está vinculado al accidente múltiple ocurrido este domingo en la carretera La Ceiba–Macao en el que fallecieron seis personas, emitió un comunicado en el que expresó "el más profundo pesar y solidaridad" con las personas afectadas y con la comunidad impactada por el hecho.

"Nos duele profundamente lo ocurrido. Sabemos que detrás de cada vida hay familias, sueños y esperanzas, y por eso lo asumimos con total responsabilidad y respeto", señaló la empresa.

Embriagado

De acuerdo con informaciones levantadas en el lugar, estaba borracho el conductor del camión recolector de residuos que impactó una camioneta y dejando heridas a otras 19 anoche en la localidad La Ceiba del Salado en Verón.

Así está registrado en un acta de un estudio realizado al conductor del camión identificado como José Laurencio de 58 años, quién supuestamente está detenido en el destacamento de la localidad.

Laurencio conducía a alta velocidad de acuerdo con testigos. El camión que conducía es supuestamente propiedad de la empresa Crozier SRL.

Los fallecidos y heridos se transportaban en la parte delantera y trasera de una camioneta y redujeron la velocidad en un reductor de velocidad de los llamados "policías acostados" cuando fue embestido por el camión compactador.

Indicó además que se encuentra trabajando en la identificación de las personas afectadas para ofrecerles acompañamiento y que se ha puesto a disposición de las autoridades competentes "para fines de investigación", con el fin de que el proceso "se lleve a cabo con transparencia y claridad".

La compañía afirmó que su "compromiso siempre ha sido trabajar con seriedad y cuidado" y subrayó que "la seguridad de las personas debe estar siempre por encima de cualquier otra prioridad".

En el comunicado, Grupo DAM aseguró que continuará acompañando a la comunidad "con sensibilidad y responsabilidad" y que seguirá aportando desde su rol "para que accidentes como este no vuelvan a repetirse".

"Reafirmamos nuestra cercanía, nuestra disposición y nuestro compromiso de caminar junto a la gente, porque cada vida importa y cada familia merece transitar en paz y seguridad", concluye la nota firmada "Con mucho pesar, Grupo DAM".