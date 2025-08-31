Niño muere por disparo accidental de su padre en Hato Mayor

El padre manipulaba una escopeta artesanal cuando ocurrió el disparo accidental ( FUENTE EXTERNA. )

Un niño de 3 años murió la mañana del sábado 30 de agosto, luego de que su padre le ocasionara de manera accidental una herida mortal con un arma de fabricación casera (chilena), mientras la manipulaba en el patio de su vivienda en el paraje Los Jíbaros, de esta provincia.

La víctima fue identificada como Yolonole Pierre, quien residía junto a sus padres, Venissaaint Samor, de 32 años, y Yolande Pierre, de 27, en la finca propiedad del dominicano Feliberto Salas Chireno, de 36.

De acuerdo con el acta de levantamiento, el menor falleció a causa de una herida en el hemitórax izquierdo provocada por un cartucho calibre 12, lo que le generó shock hipovolémico, según certificó el médico legista actuante.

Madre explicó el hecho

La madre del niño explicó que, al momento del hecho, se encontraba en el baño de la vivienda, ubicado a pocos metros de la casa, cuando escuchó la detonación. Al salir, encontró a su hijo herido en el pecho y cayendo al suelo.

El padre confesó a las autoridades que manipulaba la escopeta de fabricación casera cuando se produjo el disparo de manera accidental, impactando a su hijo. Posteriormente arrojó el arma debajo de una mata de palma, donde fue recuperada por miembros de la Policía Científica, conteniendo un cartucho calibre 12 detonado.

El cadáver del menor fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en San Pedro de Macorís para fines de autopsia, mientras que el padre fue arrestado y puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.