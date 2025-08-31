×
Tiroteo

Disputa por un turno en un establecimiento de comida termina en balacera con tres fallecidos

Una discusión por un turno en la fila habría desatado el hecho ocurrido la madrugada del domingo

    Disputa por un turno en un establecimiento de comida termina en balacera con tres fallecidos
    Hasta el momento no se han reportado personas detenidas vinculadas al tiroteo. (FUENTE EXTERNA)

    Tres personas fallecieron en la madrugada de este domingo durante un tiroteo en un establecimiento de comida ubicado en la calle principal del municipio El Factor, provincia María Trinidad Sánchez.

    Según el informe de la Policía Nacional, el incidente se registró alrededor de las 4:40 de la madrugada, cuando una discusión por un turno derivó en una balacera

    La alerta fue recibida por agentes del corredor C-9 a través del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1.

    Al llegar al lugar, los uniformados confirmaron que tres personas habían resultado heridas de bala y se encontraban en el pavimento. Posteriormente fueron declaradas muertas

    Las víctimas fueron identificadas como Ronny Sosa Ozoria, de 32 años, residente en el sector Abita01; Tony Guillermo Brito Reyes, de 36, residente en la calle principal de Madre Vieja; y María Francisca Reyes, de 28, también residente en Madre Vieja.

    • La Policía informó que la escena fue asegurada y que se iniciaron las investigaciones para establecer las causas exactas del hecho y dar con los responsables.

    Hasta el momento no se han reportado personas detenidas vinculadas al tiroteo.

    • Tiroteo
    • Nagua
    • Muertos

      Es periodista, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde el 2005, residiendo en Santiago. Le gusta servir a los mejores intereses de la sociedad desde su profesión.