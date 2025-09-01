Se fuga de hospital víctima de accidente múltiple en La Ceiba con trauma craneal

Fachada del Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia (Hgnsa) en Higüey. ( ARCHIVO )

La subdirectora del Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia, doctora Nieves Cruz, informó este lunes que se fugó de ese centro hospitalario sin autorización médica una paciente de nacionalidad haitiana que se encontraba ingresada tras ser víctima del accidente ocurrido la noche del sábado en la comunidad La Ceiba de El Salado, en la provincia La Altagracia.

La paciente, quien presenta un trauma craneal leve a moderado, había sido ingresada en el área de ortopedia luego del accidente.

"Suponemos que la decisión de irse estuvo vinculada a su situación migratoria, aunque no tenemos confirmación oficial. La paciente estaba ingresada en el área de ortopedia", explicó la especialista en medicina familiar y comunitaria", explicó la doctora Cruz.

Atenciones

Una adolescente de 17 años permanece en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital, tras el accidente de tránsito.

La doctora Marisol Canela, encargada de Cuidados Intensivos, informó que la joven está recibiendo soporte ventilatorio y mantiene signos vitales, pero no ha podido ser trasladada para realizarle estudios de tomografía debido a la delicada condición en que se encuentra.

"La paciente se encuentra bajo estricto cuidado, con un pronóstico reservado, y sus familiares permanecen en el área de espera", detalló la especialista.

En el mismo centro de salud también se encuentran ingresadas dos mujeres de 32 y 42 años, ambas con fracturas de fémur y pelvis, respectivamente, quienes serán intervenidas quirúrgicamente en las próximas horas.

Accidente

El trágico accidente de tránsito ocurrió la noche del sábado 30 de agosto en la carretera La Otra Banda–Macao, próximo al colmado Chivilo en el sector La Ceiba del Salado, dejó un saldo preliminar de seis personas fallecidas y al menos diez lesionados, según reportes oficiales de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) y el Centro de Operaciones de Emergencias Distrital (COE) de Verón-Punta Cana.

El hecho se produjo alrededor de las 11:00 de la noche, cuando un camión recolector de basura marca Mack, modelo LEU600, colisionó con una camioneta Toyota Tacoma y una motocicleta en la que viajaban dos personas.