Dos de los vinculados por el MP al atentado contra David Ortiz han muerto en hechos violentos

Dos hombres procesados en relación con el atentado contra el expelotero de Grandes Ligas David Ortiz, ocurrido en junio de 2019, han perdido la vida en circunstancias violentas en República Dominicana.

El más reciente es José Eduardo Ciprián Lebrón (alias Chuki), condenado a diez años de prisión por complicidad en el caso, quien murió la madrugada de este lunes durante un tiroteo en el sector Libertador de Herrera, Santo Domingo Oeste. En el mismo hecho fallecieron otras dos personas y un hombre resultó herido.

De acuerdo con el informe preliminar, Ciprián Lebrón y otro acompañante fueron interceptados por dos individuos que les dispararon mientras se desplazaban en una yipeta. En la escena, la Policía Científica levantó 13 casquillos de bala.

El vocero de la institución, Diego Pesqueira, explicó que se trató de un "conflicto social vinculado a asuntos del bajo mundo, hasta el momento del narcotráfico".

El caso de Víctor Hugo Gómez Vásquez

Eel 10 de enero de 2024, fue hallado muerto en La Guáyiga, Pedro Brand, Víctor Hugo Gómez Vásquez, señalado por el Ministerio Público como supuesto cabecilla del atentado contra Ortiz. Gómez Vásquez apareció con un disparo en la cabeza luego de que sus familiares lo reportaran como desaparecido.

El Ministerio Público lo acusaba de ser el autor intelectual del ataque, al alegar que el verdadero objetivo era Sixto David Fernández, un amigo de Ortiz. Sin embargo, en diciembre de 2022, Gómez Vásquez fue absuelto por el Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este, junto a otros dos imputados, tras no encontrarse pruebas suficientes en su contra.

A pesar de la absolución, Gómez Vásquez continuaba siendo requerido por las autoridades federales de Houston y Galveston, en Estados Unidos, por presuntos vínculos con el Cártel del Golfo y acusaciones de narcotráfico.

El atentado a David Ortiz

El 9 de junio de 2019, Ortiz resultó gravemente herido de bala mientras compartía con amigos en un bar de Santo Domingo Este. El disparo también lesionó al comunicador Jhoel López.

Por el hecho, diez de trece procesados fueron condenados a penas de entre cinco y treinta años de prisión, incluido Ciprián Lebrón. Entre los condenados figuran Rolfi Ferreras Cruz (Sandy), autor material del disparo, y Eddy Vladimir Féliz García (El Nata), conductor de la motocicleta utilizada en el ataque, ambos sentenciados a 30 años.

Ortiz, figura icónica de los Medias Rojas de Boston, sobrevivió tras someterse a varias cirugías en República Dominicana y Estados Unidos.