Durante agosto, el Ejército detuvo a más de 15 mil haitianos indocumentados en la frontera

Haitianos indocumentados detenidos por el ERD en la provincia Montecristi. ( FUENTE EXTERNA )

En agosto, el Ejército de la República Dominicana (ERD) llevó a cabo una serie de operativos en distintos puntos de la frontera con Haití, durante los cuales detuvo a miles de haitianos indocumentados y decomisó millones de unidades de mercancías introducidas de manera ilegal.

Como resultado de estos operativos, fueron detenidos 15,625 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular, quienes fueron entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para los procesos de repatriación.

Decomiso de cigarrillos

Además, en otros operativos de agentes de la institución fueron decomisadas diferentes tipos de mercancías que fueron introducidas al país de manera ilegal, entre ellas, 2,251,385 unidades de cigarrillos, bebidas alcohólicas y otros productos.

También fueron retenidos 247 vehículos utilizados en actividades ilícitas, incluyendo tres autobuses, 10 camiones, cinco camionetas, 14 automóviles, 14 yipetas, 10 minibuses y 191 motocicletas.

La institución indicó que en ese mismo período 70 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público:

65 por tráfico de indocumentados

6 por contrabando

De acuerdo con el informe del ERD, estas acciones, realizadas entre el 1 y el 31 de agosto por miembros del Ejército y otras instituciones del Estado, estuvieron enfocadas en el control migratorio, la lucha contra el contrabando y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.