Una adolescente de 17 años permanece en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia, tras el accidente de tránsito ocurrido la noche del sábado en la comunidad La Ceiba de El Salado, municipio Higüey.

La doctora Marisol Canela, encargada de Cuidados Intensivos, informó que la joven está recibiendo soporte ventilatorio y mantiene signos vitales, pero no ha podido ser trasladada para realizarle estudios de tomografía debido a la delicada condición en que se encuentra.

"La paciente se encuentra bajo estricto cuidado, con un pronóstico reservado, y sus familiares permanecen en el área de espera", detalló la especialista.

La subdirectora del hospital, doctora Nieves Cruz, agregó que en el mismo centro de salud también se encuentran ingresadas dos mujeres de 32 y 42 años, ambas con fracturas de fémur y pelvis, respectivamente, quienes serán intervenidas quirúrgicamente en las próximas horas.

Paciente se fuga del hospital

La doctora Cruz reveló además que una de las víctimas del accidente con trauma craneal leve a moderado se escapó del hospital sin autorización médica.

"Suponemos que la decisión de irse estuvo vinculada a su situación migratoria, aunque no tenemos confirmación oficial. La paciente estaba ingresada en el área de ortopedia", explicó la especialista en medicina familiar y comunitaria.

Niños serán dados de alta

Por otro lado, en el Hospital Materno Infantil Nuestra Señora de La Altagracia permanecen ingresados tres menores afectados en el accidente.

La directora del centro, doctora Ivette Dip, informó que los niños fueron evaluados por cirugía, ortopedia, pediatría y psicología, y que se encuentran en buen estado.

"Estamos valorando que sean dados de alta en las próximas horas para que continúen su recuperación en sus hogares", señaló Dip.

Precisó que el día anterior fue dada de alta una niña de siete años, y otro menor también fue entregado a sus familiares, bajo seguimiento ambulatorio.

Sepultan restos de fallecidos en accidente de tránsito

Los restos de las víctimas fatales del accidente de tránsito fueron sepultados hoy en el cementerio El Salado. Entre ellos se encontraban el pastor de la iglesia, una diaconisa y una pareja de esposos que dejan en la orfandad a dos hijos. Ayer fueron enterradas las otras dos personas que también perdieron la vida en el trágico suceso.

Decenas de personas acudieron con flores y mensajes de solidaridad, convirtiendo el camposanto en un escenario de tristeza y recogimiento.

Amigos, familiares y residentes en La Ceiba lamentaron lo ocurrido y solicitaron la intervención de las autoridades.

Según narró un miembro de la iglesia, los evangélicos regresaban de un concierto cuando ocurrió el accidente. Yaki, uno de los congregados, detalló que en el siniestro fallecieron el pastor, la diaconisa, un diácono y otros dos miembros de la iglesia. Expresó que se trata de un dolor muy grande para las familias y la comunidad en general.

Por su parte, Worken, otra de las personas que asistió al sepelio, denunció la imprudencia con que muchos conductores transitan por esa zona y pidió a las autoridades mayor supervisión.

En cuanto al conductor del camión, identificado como José Laurencio Severino, dio positivo a la prueba de alcohol, razón por la cual se encuentra bajo arresto y en los próximos días se le conocerá medida de coerción.