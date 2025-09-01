Muere mujer apuñalada por su pareja en San Francisco de Macorís; residentes linchan al agresor
La víctima fue identificada como Mary Corniel Vizcaíno, de 50 años
Una mujer de 50 años falleció ayer, domingo, en el hospital público de San Francisco de Macorís un día después de haber sido apuñalada presuntamente por su pareja en un hecho ocurrido en el sector de Vista al Valle.
La víctima, identificada como Mary Corniel Vizcaíno, fue atacada la noche del sábado 30 de agosto por su compañero, José Emérito Almánzar, de 71 años.
Tras cometer el hecho, el hombre fue agredido por residentes del sector que intentaron lincharlo. Actualmente, se encuentra hospitalizado en el mismo centro de salud donde falleció la víctima bajo custodia de las autoridades policiales.
Consternación
El hecho ha generado gran consternación en San Francisco de Macorís.
- Los familiares describieron a Mary Corniel como una mujer trabajadora y muy querida en Vista al Valle.
Esperan que las autoridades hagan justicia aplicando una sanción ejemplar contra el homicida.