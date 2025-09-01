×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Mujer apuñalada
Mujer apuñalada

Muere mujer apuñalada por su pareja en San Francisco de Macorís; residentes linchan al agresor

La víctima fue identificada como Mary Corniel Vizcaíno, de 50 años

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook
Expandir imagen
Muere mujer apuñalada por su pareja en San Francisco de Macorís; residentes linchan al agresor
El cuerpo de la mujer apuñala fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en San Francisco de Macorís para los fines correspondientes. (FUENTE EXTERNA)

Una mujer de 50 años falleció ayer, domingo, en el hospital público de San Francisco de Macorís un día después de haber sido apuñalada presuntamente por su pareja en un hecho ocurrido en el sector de Vista al Valle.

La víctima, identificada como Mary Corniel Vizcaíno, fue atacada la noche del sábado 30 de agosto por su compañero, José Emérito Almánzar, de 71 años. 

Tras cometer el hecho, el hombre fue agredido por residentes del sector que intentaron lincharlo. Actualmente, se encuentra hospitalizado en el mismo centro de salud donde falleció la víctima bajo custodia de las autoridades policiales.

RELACIONADAS

Consternación 

El hecho ha generado gran consternación en San Francisco de Macorís.

  • Los familiares describieron a Mary Corniel como una mujer trabajadora y muy querida en Vista al Valle.

Esperan que las autoridades hagan justicia aplicando una sanción ejemplar contra el homicida.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.