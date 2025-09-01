Indignación en Villa González por violación grupal a joven de 21 años

Una calle del municipio Villa González, provincia Santiago. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

Un clima de dolor, rabia e indignación sacude al municipio de Villa González, tras conocerse la violación grupal de una joven de 21 años nativa de esa localidad en la provincia Santiago.

En las calles del barrio donde reside la víctima, cuyo nombre se omite para proteger su integridad, predomina un silencio cargado de consternación. Los vecinos aseguran que nunca habían presenciado un acto de tal crueldad.

"Me siento muy mal, no quiero ni hablar de eso. Tengo a mis hijas y no quisiera que nadie pase por esa situación similar", expresó con voz entrecortada Felicia Acevedo, residente en el sector.

La señora confesó que tras el suceso siente miedo cada vez que sus hijas salen de casa.

Otra vecina, quien se identificó como Mabel Almonte, sostuvo que el hecho representa un doble abuso: "Primero la violan y luego divulgan el video", externó Almonte visiblemente consternada. Espera que los responsables sean castigados con penas ejemplares.

El sentimiento de solidaridad con la joven agredida es generalizado en Villa González.

"Aquí todos somos esa niña. Esperamos que se haga justicia y que paguen por lo que hicieron", manifestó otra comunitaria, quien pidió no divulgar su identidad.

Juan Almonte, de 96 años, describió el caso como algo "bochornoso y doloroso para toda la comunidad".

"En mis años de vida nunca había escuchado de un acto tan atroz como este", aseguró.

Mientras tanto, Máximo Martínez lo calificó como un abuso sin precedente que ha impactado a todos en Villa González.

Máximo Martínez, residente en el municipio Villa González.

Los comunitarios exhortaron además a la juventud a llevar vidas sanas y alejadas de los excesos.

Respecto a los presuntos agresores, residentes de la zona señalaron que solo los veían circular en pasolas por las calles, pero desconocen a qué se dedican.

Los acusados

Los acusados de cometer la acción son José Alfonso Rubiera Rodríguez, conocido como Fonso, Delfri de Jesús Rodríguez, alías Yiyo, Edwin Manuel Castro Guzmán, alías el Guaro, Javier Eduardo Núñez Toribio y/o Javier Núñez, también conocido como Bebé, Oniel Rafael Pichardo Martínez, alías Contreras y Yamir Fernando Pérez Toribio, alias Ferere.

El grupo enfrenta cargos por asociación de malhechores, violencia agravada contra la mujer, violación sexual, reproducción y distribución de imágenes, y atentado sexual por medios electrónicos.

La audiencia de medida de coerción contra seis hombres acusados de la violación sexual grupal de una joven de 21 años de edad fue fijada para el próximo miércoles, 3 de septiembre, a partir de las 9:00 de la mañana.

