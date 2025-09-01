La madrugada de este lunes, un enfrentamiento en el sector Libertador de Herrera, municipio Santo Domingo Oeste, dejó como saldo tres hombres muertos y otro herido de bala.

Los fallecidos fueron identificados como José Eduardo Ciprián Lebrón (alias Chuki), de 35 años; Luis Javier Santana Asencio, de 38; y José Antonio Ovalles Martínez (alias Toni Papeleta), de 47, quienes presentaban múltiples heridas de proyectil en distintas partes del cuerpo.

En tanto, José Adonis Pérez García, mayor de edad, resultó herido y fue trasladado al hospital Dr. Marcelino Vélez Santana, donde fue sometido a una intervención quirúrgica.

Según el informe preliminar, Ciprián Lebrón y Pérez García se desplazaban en una yipeta negra por la calle Primera del barrio Libertador cuando fueron interceptados por dos hombres aún no identificados que abrieron fuego contra ellos.

Durante el ataque, Ovalles Martínez salió de su vivienda al escuchar las detonaciones y también fue alcanzado. Santana Asencio, herido en el lugar, falleció camino al centro de salud.

Investigación policial en curso

La Policía Nacional, bajo la coordinación del Ministerio Público, informó que las investigaciones avanzan con el objetivo de identificar y capturar a los responsables. Entre las acciones realizadas se encuentran el levantamiento de cámaras de seguridad y entrevistas a testigos de la zona.

En la escena del hecho, la Policía Científica recolectó 13 casquillos calibre 9mm como parte de las evidencias.

El vocero de la institución, Diego Pesqueira, declaró que se trató de "un conflicto social vinculado a asuntos del bajo mundo, hasta el momento del narcotráfico".

Indicó que tres personas con antecedentes judiciales resultaron muertas y otra herida, y que oficiales de la Dirección de Investigación de Crímenes, junto a representantes del Ministerio Público, llevan el caso.

"Estas personas todas se encuentran en un proceso investigativo, y hasta el momento no podemos ofrecer mayores detalles. Varias personas se encuentran detenidas para fines de investigación, y el proceso investigativo se encuentra bien avanzado", afirmó Pesqueira.

Al ser cuestionado sobre los antecedentes de los fallecidos, confirmó que "tienen antecedentes" y que se trata de la etapa inicial de la investigación, en la que se esperan los resultados de los peritajes para dar más información.