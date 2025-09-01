Junta Central Electoral reporta conato de incendio; no resultaron heridos ni daños a documentación

Grupo de las personas evacuadas tras registrarse un incendio en el área de servicios de la Consultoría Jurídica de la Junta Central Electoral (JCE). ( FUENTE EXTERNA )

La Junta Central Electoral (JCE) informó este lunes sobre un conato de incendio ocurrido en horas de la mañana en el área de servicios de la Consultoría Jurídica.

Según explicó la entidad mediante una nota de prensa, por el incidente ninguna persona resultó afectada y no se registraron daños a la documentación del área.

El evento fue detectado por el personal asignado a labores de seguridad, quienes identificaron un ruido anormal proveniente de los aires acondicionados, acompañado de olor a quemado. Ante la situación, se notificó de inmediato al personal eléctrico y a la Unidad de Gestión de Riesgos para su verificación.

Evacuación

Una vez confirmada la anomalía, el equipo de Seguridad Civil activó el protocolo de evacuación y solicitó a los usuarios y colaboradores abandonar el área de forma ordenada

De acuerdo con la nota, alrededor 500 personas entre empleados y usuarios fueron evacuadas de manera preventiva a las 10:57 de la mañana, en un tiempo de 2 minutos con 54 segundos, sin que se registraran incidentes ni heridos.

Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, quienes se encargaron de tomar control de la situación y garantizar la seguridad del área afectada.