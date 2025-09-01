El 2025 marcado por accidentes múltiples: un país bajo luto constante

Han pasado ocho meses del 2025, en los que una serie de accidentes múltiples ha cobrado la vida de numerosas personas en las principales carreteras del país.

Estos sucesos no solo evidencian la vulnerabilidad de quienes trabajan, disfrutan y transitan diariamente por las vías, sino que dejan un profundo dolor en sus familias y en toda la comunidad.

Seis muertos y 14 heridos

La noche del sábado 30 de agosto en la carretera Higüey-Macao, provincia La Altagracia, un camión recolector de basura chocó con una camioneta que transportaba a un grupo de personas que regresaban de un culto religioso. El accidente dejó al menos seis muertos y 14 heridos.

El choque se produjo cuando la camioneta redujo la velocidad al pasar por un reductor de velocidad y fue impactada por el camión que pertenece a la empresa Velmont, del Grupo Dam, que iba a alta velocidad. Además, un motorista que pasaba por la zona con una niña y un adulto también fue atropellado.

El conductor del camión, José Laurencio Severino, de 57 años, dio positivo a alcohol con 0.42 mg/L y fue arrestado. El conductor de la camioneta, Shalmay Senson Agapito, dio negativo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/01/whatsapp-image-2025-08-31-at-61529-pm-438301d0.jpeg Prendas de vestir de las víctimas, donde un camión recolector de basura chocó con una camioneta que transportaba a un grupo de personas. (DIARIO LIBRE/ JÓLIVER BRITO)

Cinco muertos en la autopista 6 de Noviembre

Pasadas las 11:00 de la mañana del 1 de agosto, cinco personas perdieron la vida y otra resultó herida tras un accidente registrado en la autopista 6 de Noviembre, provincia San Cristóbal.

Un grupo de varios ciudadanos, a bordo de una motocicleta y una pasola, se encontraban detenidos en un cruce, esperando que los vehículos les cedieran el paso para cruzar la vía, fueron embestidos por una patana cuyo conductor aparentemente perdió el control.

Autobus en Jamao al Norte dejó cinco muertos

Lo que debía ser un día de alegría y descanso en la playa terminó en tragedia para decenas de familias. La noche del domingo 20 de julio, un autobús repleto de pasajeros —casi 100 personas, entre ellas niños y adultos— se volcó en la carretera Jamao al Norte–San Víctor, provincia Espaillat. El accidente dejó un saldo de cinco personas fallecidas y al menos 52 heridas.

Los excursionistas regresaban al municipio de Esperanza, en Valverde, luego de pasar el día en Playa Grande, cuando el autobús, con más ocupantes de los permitidos y circulando por una carretera restringida para ese tipo de vehículo, perdió el control en una de las curvas peligrosas del camino.

Según el informe preliminar, el autobús superaba su capacidad máxima —72 pasajeros sentados— y circulaba por una vía conocida por su inclinación y curvas cerradas, por donde no debería transitar. Mientras que, las autoridades no encontraron documentos que confirmaran si el conductor tenía licencia de conducir.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/01/whatsapp-image-2025-09-01-at-120708-pm-068d8d9b.jpeg Camión que impactó a cinco personas en la autopista 6 de Noviembre. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

Militares fallecidos

El viernes 7 de marzo, un accidente múltiple ocurrido en la localidad de Arroyo Palma, municipio Piedra Blanca, provincia Monseñor Nouel, dejó un saldo de dos militares del Ejército de la República Dominicana (ERD) fallecidos y otros cinco resultaron heridos. El incidente involucró un camión de la institución, una patana y un autobús.

Región norte

Otros casos registrados en diferentes localidades de la región Norte del país, también ponen en evidencia la exposición que enfrentan los que se desplazan a cualquier hora del día.

Lo que comenzó como una noche de alegría, terminó en luto y dolor para sus seres queridos. Pasadas las 2:00 de la madrugada del 21 de julio, tres personas perdieron la vida y otra resultó herida en un accidente ocurrido en la autopista Joaquín Balaguer, cerca del cruce de Quinigua, en dirección hacia Navarrete.

Según versiones preliminares, indican que los ocupantes del vehículo venían de compartir en una discoteca y se dirigían de regreso hacia en el municipio de Villa González, de donde eran oriundos.

La madrugada del 13 de julio, una tragedia conmovió a la comunidad de Hato del Yaque, en Santiago, cuando tres personas perdieron la vida y una mujer resultó herida en un accidente frente al parque central.

El choque involucró dos motocicletas y, según versiones de familiares, pudo haber un tercer vehículo implicado que huyó del lugar. El padre de uno de los fallecidos de 19 años contó que, según le informaron, su hijo intentaba cruzar la calle cuando otro motor se le atravesó, y luego un carro, aparentemente tratando de rebasar, provocó el choque fatal.

El 10 de marzo, dos personas murieron y nueve resultaron heridas en un accidente múltiple registrado en la carretera Jarabacoa-La Vega, en el tramo Buena Vista, donde se vieron involucrados una patana, varios vehículos livianos y dos motocicletas.

De acuerdo con versiones de testigos, el suceso se produjo cuando el conductor de la patana perdió el control, impactando con varios vehículos que se desplazaban en el carril opuesto. También chocó con los dos motores en los que viajaban los fallecidos.

Un padre y su hija de 13 años perdieron la vida en un accidente múltiple ocurrido el 5 de marzo en un tramo de la avenida Manolo Tavárez Justo, en la provincia Puerto Plata. En el hecho, otras ocho personas resultaron heridas.

El accidente involucró un autobús, un camión, varios vehículos livianos y una motocicleta. Según reportes, el choque se produjo cuando el conductor del autobús de transporte turístico perdió los frenos en la avenida Manolo Tavárez, impactando contra varios vehículos, incluido aquel en el que viajaban las víctimas.

Dos hermanos, Antonio y Miguel Carrasco Toribio, de 57 y 56 años respectivamente, perdieron la vida el 11 de julio en un accidente ocurrido en la carretera Manolo Tavares Justo, entre las provincias Dajabón y Montecristi.

Según las informaciones, ambos viajaban en una camioneta cuando fueron impactados de frente por una patana que circulaba en vía contraria. El choque fue tan fuerte que no solo destruyó ambos vehículos, sino que también afectó una vivienda cercana.

En la carretera del municipio Canca La Reina, provincia Espaillat, tres jóvenes perdieron la vida la madrugada del 7 de febrero durante un choque entre dos motocicletas. El accidente ocurrió cuando uno de los motociclistas intentó esquivar un carro estacionado y terminó estrellándose de frente contra el otro.

Región Este

La región Este se ha convertido en escenarios de tragedias, especialmente la autovía del Coral y la autopista del Este, donde ocurren numerables accidentes con frecuencia.

La noche del domingo 28 de julio, un choque entre una yipeta y una motocicleta cobró la vida de una mujer y un niño, dejando a otras dos personas gravemente heridas. De acuerdo con el informe preliminar, la mujer fallecida se desplazaba a bordo de la motocicleta, mientras que el infante viajaba dentro de la yipeta junto a sus padres.

Lo que se esperaba que fuera una mañana común de trabajo, se transformó en una tragedia inesperada. El martes 1 de julio, un accidente en el tramo carretero de Batey Las Cejas, provincia La Altagracia, cobró la vida de dos personas y dejó al menos seis heridos. El accidente ocurrió cuando uno de los vehículos involucrados perdió el control y terminó impactando una guagua turística que se dirigía hacia la provincia La Romana.

Un accidente ocurrido la mañana del 17 de febrero en la autopista del Coral, dejó dos personas fallecidas y una herida tras la colisión de tres vehículos. De acuerdo con el informe preliminar, el hecho se registró cuando un camión de carga colisionó con un automóvil y una camioneta.

El 12 de febrero dos personas a bordo de una motocicleta fallecieron al ser impactadas por un vehículo en la autovía del Este, próximo al municipio Juan Dolio, provincia de San Pedro de Macorís.

El 13 de enero, dos personas perdieron la vida durante un choque entre una yipeta y dos motocicletas ocurrido en la avenida Francisco Alberto Caamaño la provincia San Pedro de Macorís. Según se informó, el conductor del vehículo emprendió la huida.

El 11 de enero, en la autovía del Este, cerca de la provincia San Pedro de Macorís, cuatro personas perdieron la vida, entre ellas una bebé de apenas tres meses. El accidente ocurrió cuando dos vehículos chocaron, uno de ellos circulando en sentido contrario, dejando también a tres personas heridas, incluyendo a la madre de la bebé.

El 3 de enero, un adulto y un menor de edad fallecieron y otras dos personas resultaron heridas, tras volcarse una patana cargada de cemento en el tramo Altamira de la carretera Navarrete-Puerto Plata. El hecho se registró alrededor de las 5:20 de la mañana, cuando el vehículo pesado se volcó, impactando una banca de loterías.

Las escenas que se ven en las carreteras del territorio nacional no solo dejan cuerpos en el asfalto, sino también familias destrozadas y comunidades enteras que lloran a sus víctimas.