Nueva vez, la tragedia por un accidente de tránsito enlutece a la región este, ahora con la muerte de al menos seis personas y otras 14 heridas tras impactar un camión recolector de residuos sólidos con una camioneta que transportaba a un grupo que regresaba de participar en un culto religioso.

El accidente ocurrió pasadas las 11:00 de la noche del sábado en la carretera Higüey -Macao, en la localidad de La Ceiba del Salado, en Verón.

La camioneta cargada de personas disminuyó la velocidad en un reductor de los denominados policías acostados y en ese momento el camión, que según testigos transitaba a alta velocidad, la chocó. Cuatro personas fallecieron en el acto, entre ellas dos mujeres.

Asimismo, un motorista que pasaba por el lugar en ese momento transportando a una niña y a una persona adulta, también fue atropellado, mientras el camión corría sin detenerse durante más de 25 metros.

Se dijo que el conductor alega que los frenos del vehículo no respondieron, pero testigos del accidente aseguraron que transitaba a alta velocidad en una zona llana y, además, que tenía una pequeña botella de ron en un bolsillo.

Efectivamente, según información a la que tuvo acceso Diario Libre, en la prueba a que fue sometido el conductor del camión, identificado como José Laurencio Severino, de 57 años, este dio positivo a alcohol con un 0.42 MG/L.

A su vez, el conductor de la camioneta, Shalmay Senson Agapito, dio negativo. Laurencio Severino fue apresado para ser sometido a la justicia.

Los heridos fueron llevados al hospital de Higüey dónde dos fallecieron, mientras que una niña tuvo que ser trasladada a la maternidad de Los Mina y una joven está en una Unidad de Cuidados Intensivos con pronóstico reservado. El vehículo pertenece a la empresa Velmont, del Grupo Dam.

Heridos y fallecidos

Solo el Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia recibió nueve pacientes.

De estos, siete presentaban diferentes tipos de traumas y se encuentran bajo atención médica especializada, mientras que dos fallecieron a causa de múltiples lesiones.

La ubicación de los demás heridos no se estableció. Las autoridades identificaron a los fallecidos como: Ingrid Yan Batiste, de 36 años; Milenor Yan, de 50, Youseka Yan Rimpel, de 19; Jael Lauf, de 35; Estefani Guraud, de 33 y Rosalva Yanairis Castro Yan de 13 años.

Grupo Dam lamenta la tragedia

El Grupo empresarial Dam, al que pertenece el camión involucrado en la tragedia, emitió un comunicado que expresa su pesar por el hecho y se compromete a darle acompañamiento a las víctimas del accidente.

"Nos hemos puesto a disposición de las autoridades competentes para fines de investigación, con el fin de que todo el proceso se lleve a cabo con transparencia y claridad".

Indicó que trabajan en la identificación de las personas afectadas. Aseguraron que tienen el compromiso de actuar con seriedad y cuidado conscientes de los riesgos que enfrentan en las carreteras.

Gobernadora

La gobernadora de la provincia la Altagracia, Daisy De Óleo de Bastardo lamentó el accidente y dijo que es una tragedia que conmueve a la provincia La Altagracia. "Desde la Gobernación seguiremos acompañando a las familias afectadas. Como médica y como servidora pública, mi deber es brindar toda la asistencia posible en este momento de dolor", expresó.

De Óleo de Bastardo es pediatra y además se su condición de gobernadora, se integró al equipo de médicos que atendió a los menores en el Hospital Provincial Materno Infantil Nuestra Señora de La Altagracia (HPMINSA).