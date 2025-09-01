Uno de los condenados a 10 años por el atentado contra David Ortiz murió en balacera en Herrera

Imagen de archivo. Vehículo de patrullaje de la Policía Nacional, David Ortiz fue víctima de un atentado en el año 2019. ( DIARIO LIBRE. )

La madrugada de este lunes, un tiroteo en el sector Libertador de Herrera, Santo Domingo Oeste, dejó tres personas muertas y un herido. Entre los fallecidos se encuentra José Eduardo Ciprián Lebrón (alias Chuki), quien en diciembre de 2022 fue condenado a diez años de prisión por su participación en el atentado contra el exjugador de Grandes Ligas David Ortiz, ocurrido en junio de 2019.

El tiroteo en Herrera

De acuerdo con el informe preliminar, Ciprián Lebrón y José Adonis Pérez García se desplazaban en una yipeta negra por la calle Primera del barrio Libertador cuando fueron interceptados por dos hombres aún no identificados que abrieron fuego contra ellos.

Pérez García resultó herido y fue ingresado en el hospital Dr. Marcelino Vélez Santana, donde fue intervenido quirúrgicamente.

En el mismo hecho también murieron Luis Javier Santana Asencio , de 38 años, y José Antonio Ovalles Martínez (alias Toni Papeleta) , de 47, quien habría salido de su vivienda al escuchar los disparos y fue alcanzado por los proyectiles.

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, informó que la investigación está en curso y que en la escena se levantaron 13 casquillos calibre 9mm. El vocero de la institución, Diego Pesqueira, explicó que se trató de un "conflicto social vinculado a asuntos del bajo mundo, hasta el momento del narcotráfico" y confirmó que varias personas han sido detenidas para fines de investigación.

Condena por el caso David Ortiz

Ciprián Lebrón fue uno de los 10 condenados por el atentado contra David Ortiz, ocurrido el 9 de junio de 2019 en un bar de Santo Domingo Este. En el proceso, el Ministerio Público demostró que formaba parte de la estructura que planificó y ejecutó el ataque.

El Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo dictó en su contra una condena de diez años de prisión, tras encontrarlo culpable de asociación de malhechores y complicidad en el hecho en el que Ortiz recibió un disparo por la espalda que le causó graves heridas, y que también lesionó al comunicador Jhoel López.

En el mismo juicio fueron condenados a 30 años de prisión Rolfi Ferreras Cruz (alias Sandy), autor material del disparo, y Eddy Vladimir Féliz García (El Nata), conductor de la motocicleta utilizada en el ataque. Otros implicados recibieron penas de entre cinco y veinte años de prisión.

El expelotero de los Medias Rojas de Boston sobrevivió tras varias cirugías realizadas en República Dominicana y en Estados Unidos.