La Policía emite alerta contra otro implicado en asesinato de testigo en juicio por homicidio

La víctima cayó abatida cuando se dirigía a un tribunal del distrito judicial de Duarte para participar como testigo en una audiencia relacionada con un caso de homicidio. ( ARCHIVO )

La Policía Nacional emitió una alerta de búsqueda contra otra persona a la que señala como implicada en el asesinato a tiros de un joven que se dirigía a un tribunal del distrito judicial de la provincia Duarte para participar como testigo en una audiencia relacionada con un caso de homicidio.

El hecho se registró el martes 26 de agosto en las inmediaciones del Palacio de Justicia del municipio San Francisco de Macorís.

El nuevo requerido es Randy Stwart Sánchez Vallejo, quien es vinculado al crimen de Luis Gustavo Grullón D´ Aza, alias Nini.

Sánchez Vallejo es perseguido mediante la orden de arresto No. 601-01-2025-EADM-00533, emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Duarte.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/02/whatsapp-image-2025-09-02-at-93327-am-1eadfbed.jpeg Randy Stwart Sánchez Vallejo es buscado al servinculado al crimen de Luis Gustavo Grullón D´ Aza. (FUENTE EXTERNA)

Altamente peligroso

Hasta el momento, no han especificado el rol que el nuevo sospechoso habría desempeñado en el suceso.

La Policía considera a Randy Stwart Sánchez Vallejo como una persona altamente peligrosa y presume que anda fuertemente armado.

La institución del orden exhortó al prófugo a entregarse por la vía que considere pertinente, con el fin de evitar incidentes durante su captura.

El asesinato de Grullón de Aza, quien era testigo en un proceso por homicidio, ha causado gran preocupación debido a la vulnerabilidad de quienes colaboran con la justicia.

Presunto homicida

Las autoridades identificaron al presunto homicida del testigo como Ricky Alberto Hernández, alias Moreno El Gordo o Moreno El Guapo, de 22 años, quien fue captado por cámaras de vigilancia disparando contra la víctima.

La Policía Nacional lo calificó como un individuo "altamente peligroso y fuertemente armado".

De acuerdo con informaciones preliminares, Luis Gustavo D´Aza se dirigía a un tribunal del distrito judicial de Duarte para participar como testigo en una audiencia relacionada con un caso de homicidio. El crimen de Luis Gustavo quedó registrado en un video de una cámara de vigilancia.

En la fílmica se observa a un individuo que vestía abrigo negro y pantalón corto disparando a quemarropa contra la víctima a plena luz del día. Tras cometer el crimen, huyó corriendo.