Aumentan a ocho los fallecidos por accidente múltiple en La Altagracia

Escena del accidente múltiple ocurrido la noche del sábado 30 de agosto en la provincia La Altagracia, donde un camión recolector de basura impactó una camioneta, dejando siete fallecidos y varios heridos. ( FUENTE EXTERNA )

Una joven de 17 años se convirtió en la octava víctima mortal del accidente múltiple ocurrido el sábado 30 de agosto en la comunidad La Ceiba de El Salado, distrito municipal Verón–Punta Cana, provincia La Altagracia.

La fallecida es Lucely Padua Marte, quien murió la noche del lunes 1 de septiembre tras permanecer en estado crítico en el Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia (Hgensa).

La adolescente presentaba fractura bilateral de fémur, fractura de pelvis, trauma craneoencefálico severo, trauma toracoabdominal cerrado y trauma vesical, y se encontraba bajo ventilación asistida.

El día anterior, los médicos del Hgensa habían informado que su condición era de pronóstico reservado.

El accidente

La noche del sábado 30 de agosto un camión recolector de basura impactó contra una camioneta que transportaba varios feligreses de la Iglesia Independiente quienes regresaban de un concierto evangélico. El choque dejó como saldo siete fallecidos en el lugar y varios heridos.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Ingrid Yan Batiste (36 años), Milenor Yan (50), Youseka Yan Rimpel (19), Jael Lauf (35), Estefani Guraud (34), Shalmay Senson Agapito y Rosalva Yanairis Castro Yan (13).

El grupo fue sepultado en el cementerio El Salado, en medio de escenas de dolor y llanto de familiares, amigos y miembros de la congregación, que acompañaron los sepelios con cantos y oraciones.

En cuanto a los heridos, en el Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia permanecen ingresadas dos mujeres con fracturas que requieren intervención quirúrgica.

Por otro lado, en el Hospital Materno Infantil Nuestra Señora de La Altagracia fueron evaluados tres menores, dos de los cuales recibieron el alta médica.

Medida de coerción

El conductor del camión, identificado como José Laurencio Severino, de 57 años, dio positivo a la prueba de alcohol. Permanece detenido y en los próximos días se le conocerá medida de coerción en los tribunales de tránsito de Higüey.