El jueves conocerán coerción contra conductor que ocasionó la muerte de ocho personas en La Ceiba

Prendas de vestir de las víctimas del accidente múltiple ocurrido la noche del sábado 30 de agosto en la provincia La Altagracia. ( DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

El Departamento de Tránsito de la Fiscalía de La Altagracia depositó ayer la solicitud de medida de coerción contra del chofer implicado en el accidente múltiple ocurrido la noche del sábado en La Ceiba de El Salado, municipio Higüey, provincia La Altagracia, en el que fallecieron ocho personas y más de 10 resultaron heridas.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Ingrid Yan Batiste (36 años), Milenor Yan (50), Youseka Yan Rimpel (19), Jael Lauf (35), Estefani Guraud (34), Shalmay Senson Agapito; y Rosalva Yanairis Castro Yan (13).

Además, se suma a la lista de fallecidos una menor de edad que murió la noche del 1 de septiembre. Se trata de Lucely Padua Marte, de 17 años, quien permanecía en estado crítico en el Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia (Hgensa).

La adolescente presentaba fractura bilateral de fémur, fractura de pelvis, trauma craneoencefálico severo, trauma toracoabdominal cerrado y trauma vesical, y se encontraba bajo ventilación asistida.

La medida fue presentada pasadas las 6:00 de la tarde en el Juzgado de Tránsito de la referida localidad. Asimismo, el conocimiento del proceso está pautado para el jueves 4 de septiembre, a partir de las 9:00 de la mañana.

El chofer señalado en el siniestro vial es José Laurencio Severiano, de 57 años, quien dio positivo a la prueba de alcohol y permanece bajo arresto.

Dan alta médica a niños; uno permanece ingresado

De los tres menores que se encontraban recibiendo atenciones médicas en el Hospital Materno Infantil Nuestra Señora de La Altagracia, dos fueron dados de alta médica.

El otro infante permanece hospitalizado para ser visitado por el departamento de Psicología del centro de salud.

En cuanto a otros heridos, dos mujeres con fracturas que requieren intervención quirúrgica permanecen ingresadas en el Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia.

Por otro lado, tres menores que también resultaron heridos fueron evaluados en el Hospital Materno Infantil Nuestra Señora de La Altagracia y se encuentran en condiciones estables, con posibilidades de recibir el alta médica en las próximas horas.

El hecho

La noche del sábado 30 de agosto, un camión recolector de basura impactó contra una camioneta que transportaba varios feligreses de la Iglesia Independiente que regresaban de un concierto evangélico en la comunidad La Ceiba de El Salado, municipio Higüey.