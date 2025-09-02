×
Fuga recluso

En una década, solo tres fugas se han registrado en la cárcel El Pinito de La Vega

Uno de los reclusos que escapó en 2017, logró fugarse y no hay constancia pública de que haya sido recapturado

    Expandir imagen
    En una década, solo tres fugas se han registrado en la cárcel El Pinito de La Vega
    Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, en la provincia La Vega, donde solo tres reclusos se han fugado en una década. (FUENTE EXTERNA)

    En los últimos diez años, la cárcel de El Pinito, en la provincia La Vega, ha registrado únicamente tres episodios de fuga, según documentan medios nacionales. Los casos, ocurridos en 2017, 2023 y 2025, muestran distintos métodos de evasión, pero tienen en común fallas de seguridad aprovechadas por los internos.

    2017: dos internos intentan escapar, uno murió

    La madrugada del 22 de enero de 2017 dos privados de libertad rompieron barrotes y descendieron con sábanas atadas para intentar escapar del penal.

    Alfredo Alcántara Delgado fue abatido a tiros por los agentes de vigilancia cuando intentaba escapar.

    José Contreras de León, también identificado como Cristino Ramírez Contreras, logró fugarse y no hay constancia pública de que haya sido recapturado.

    El hecho fue confirmado en su momento por fuentes de seguridad y reseñado en medios de comunicación.

    2023: fuga breve y recaptura en una cañada

    El 7 de abril de 2023, durante el recuento de la población carcelaria, cerca de las 7:20 de la noche, Juan Carlos Santos Paredes, preventivo acusado de homicidio, burló la seguridad al saltar un muro y esquivar los alambres de púas.

    Pese a los disparos de advertencia de las torres de vigilancia, consiguió huir, pero fue recapturado al día siguiente por las autoridades en una cañada cercana al centro de corrección.

    La Dirección General de Prisiones informó que el interno fue devuelto al recinto tras la persecución.

    2025: rompiendo los barrotes

    El caso más reciente ocurrió el 1 de septiembre de 2025, cuando Miguelito Rodríguez, alias El Duro y condenado a 30 años de prisión, se fugó de El Pinito.

    La fiscal titular de La Vega, Aura Luz García, informó que en coordinación con agentes del Dicrim se han desplegado intensos operativos de búsqueda para dar con su paradero y retornar al privado de libertad a la cárcel.

    Rodríguez había sido trasladado al CCR El Pinito desde la cárcel de La Victoria, luego del incendio registrado en ese penal que dejó fallecidos y heridos en marzo de 2024.

