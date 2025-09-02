×
Accidente de Tránsito
Accidente de Tránsito

Accidente de tránsito en la carretera Miches-Sábana de la Mar deja un hombre muerto

El fallecido es identificado com Francisco Mieses Sosa, de 54 años de edad

Accidente de tránsito en la carretera Miches-Sábana de la Mar deja un hombre muerto
Identifican como Francisco Mieses Sosa, el hombre fallecido tras accidente de tránsito en la carretera Sabana de la Mar–Miches.

Un trágico accidente de tránsito ocurrido la tarde de ayer lunes en la carretera Sabana de la Mar–Miches,  en la provincia de El Seibo, cobró la vida de una persona identificada como Francisco Mieses Sosa, apodado Roberto, de 54 años de edad.

De acuerdo con informaciones preliminares, Roberto se desplazaba en una motocicleta marca CG cuando perdió el control, se deslizó y terminó impactando contra una baranda de la vía. 

El fuerte golpe le provocó una grave herida en el abdomen, que ocasionó la expulsión de sus vísceras y un shock hipovolémico que le causó la muerte en el lugar.

Conmoción

La víctima, era residente en el sector Catarrey, de la referida demarcación.

Tras el accidente, unidades del Sistema Nacional de Emergencias 911, miembros del Cuerpo de Bomberos, agentes de la Policía Preventiva y de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) se presentaron en el lugar para los levantamientos correspondientes.

Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.