Decomisan 448 paquetes de cocaína y apresan a dos hombres durante operación conjunta en Baní

Durante la interdicción desplegada en las costas del municipio de Baní las autoridades incautaron 448 paquetes de cocaína. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades decomisaron un cargamento de 448 paquetes de droga, presumiblemente cocaína, durante una operación conjunta desplegada en las costas del municipio Baní, provincia Peravia.

Las unidades operativas, luego de recibir informes de inteligencia, activaron el protocolo de actuación, iniciando el despliegue de unidades aéreas, navales y terrestres, para interceptar una embarcación que se dirigía de forma sospechosa a las costas de la República Dominicana.

Tras varias horas de persecución, los equipos tácticos y de reacción, lograron intervenir la embarcación, sin nombre ni matrícula, de unos 27 pies de eslora, a varias millas náuticas al Sur de Punta Salinas, confiscando en el interior de la motonave, 18 pacas, conteniendo un total de 448 paquetes presumiblemente cocaína.

En el operativo participaron agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), efectivos de la Armada de la República Dominicana (ARD) y la Fuerza Aérea (FARD), coordinados por miembros del Ministerio Público

Arrestados

A bordo de la embarcación, que según informes habría llegado a costas dominicanas procedente de La Guajira, entre Colombia y Venezuela, fueron arrestados dos dominicanos y se ocuparon además dos motores fuera de borda de 75 caballos de fuerza cada uno, 25 garrafones de combustibles, una lona, agua, comestibles, entre otras evidencias.

El Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones en relación al frustrado intento de introducir el alijo a territorio dominicano y tratan de establecer si hay otros implicados en esta red de narcotráfico internacional para apresarlos y ponerlos a disposición de la justicia.

“Las autoridades dominicanas, a través de sus fuerzas de seguridad, con el apoyo de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos y otros países aliados, han fortalecido su capacidad y la listeza operacional, lo que ha permitido aumentar las incautaciones de drogas, así como la efectividad y las mejoras en las estrategias conjuntas, para negar el uso de las aguas jurisdiccionales a las estructuras de narcotráfico”, señala el comunicado de prensa de la agencia antidrogas.

Los paquetes de la sustancia fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) que determinará en su análisis el tipo y el peso exacto del cargamento.