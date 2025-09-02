×
Incautan más de 433 mil cigarrillos ilegales ocultos en un camión en Jimaní

La mercancía ilegal estaba oculta en compartimientos metálicos diseñados en la parte superior del furgón del camión

    Expandir imagen
    Incautan más de 433 mil cigarrillos ilegales ocultos en un camión en Jimaní
    Los cigarrillos de contrabando incautados en la provincia Independencia. (FUENTE EXTERNA)

    Miembros del Ejército de la República Dominicana (ERD) incautaron 433,400 unidades de cigarrillos de contrabando durante un operativo de interdicción realizado en el puesto de chequeo militar conocido como El Indio, en la provincia Independencia.

    La mercancía, correspondiente a 2,167 paquetes de cigarrillos marca Capital, equivalentes a 21,670 cajetillas, fue encontrada oculta en compartimientos metálicos diseñados en la parte superior del furgón de un camión marca Mitsubishi, blanco, placa L193139.

    Expandir imagen
    Infografía
    Cigarrillos ilegales ocultos en compartimientos metálicos diseñados en la parte superior del furgón de un camión, incutados en la provincia Independencia. (FUENTE EXTERNA)

    Conductor arrestado

    • El vehículo era conducido por Ravel de Jesús Pérez Cuevas, residente en la localidad Tierra Nueva, quien fue arrestado en el lugar por los militares.

    De acuerdo con una nota de prensa de la institución, el conductor será puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que la mercancía decomisada fue trasladada a la sede del 14.º Batallón de Infantería del ERD para el proceso legal correspondiente.

     
