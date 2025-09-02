La incómoda posición de la amiga en el caso de violación grupal en Villa González

En el expediente del Ministerio Público sobre la violación sexual múltiple cometida en Villa González, aparece reiteradamente el nombre de N. S.C.. No como imputada ni acusada, sino como la amiga que acompañaba a la joven la noche del 17 de marzo de 2025. Su condición procesal es la de testigo.

Según la solicitud de medida de coerción, fue ella quien insistió en invitar a la víctima a salir esa noche: "va a mi casa (...) le dice a mami: ´ cuide el niño´ (...) y que si yo puedo acompañarla, al colmado, Y.". Esa insistencia habría convencido a la madre de permitir la salida.

En el bar, ambas compartieron mesa y consumieron bebidas que, de acuerdo con el expediente, les fueron servidas sin que quedara claro quién las envió. Minutos después, la víctima comenzó a sentirse indispuesta y perdió el conocimiento.

El traslado al "hospital"

La denuncia formal presentada ante la fiscalía de Santiago también registra otra situación con el confuso viaje hacia el hospital: "Luego de varias horas despertó en el frente al hospital Napier Díaz, de Villa González, en eso vio que llegó su amiga N., con un joven en una camioneta color gris, en eso se dio un forcejeo entre ella y su amiga, ya que no quería entrar para que le dieran asistencia".

Sería desde ese lugar, de acuerdo con la denuncia presentada, que la víctima fue trasladada en una pasola hacia la residencia donde se consumó la agresión, mientras S.C. se apartaba del escenario central de los hechos.

Lo extraño es, que de acuerdo con la víctima, la supuesta amiga (N.) viajaba en una guagua con un acompañante, pero decidió enviar a la víctima en una motocicleta hacia su casa, pero nunca llegó allá.

"N., en el hospital me dijo que él me iba a llevar a la casa, después de dos esquina es que yo vuelvo a perder el conocimiento, yo si recuerdo la calle, pero de ahí, trato de recordar y me quedo pensando lejos. No sé por qué no me fui con D. (el acompañante) y N. en la guagua", declaró.

Además, N. decidió pasar a buscar a su criatura a la casa de la madre de la víctima y ocurre otra situación desconcertante.

"Ella le dijo a mi madre que yo dizque me quise quedar en el hospital; ella le dice a mi mamá que yo me había decidido quedar. Pero yo no había tratado con Ferere. Ella le dijo a mi mamá que yo me había quedado con mi pareja; yo a él sí le avisé que estaba ahí, pero nunca me junté con él. Yo no sé por qué N. le dijo eso a mami, porque cuando ella va a buscarme a la casa insiste en que yo vaya con ella; sin embargo, ella va a las tres de la mañana a buscar el niño, le dice a mami que me quedé con mi pareja y que no quise ir, se va a su casa a dormir, pero al otro día, sabiendo que yo no estaba con mi pareja, tampoco me pregunta dónde yo estaba ni cómo estaba" (sic).

Un mensaje desconcertante

Ya recuperada parcialmente, la víctima recibió un mensaje de su acompañante: "Veo un mensaje de N. que me dice: ´Loca, tú estabas loca ayer tirándome golpes, no pude contigo´". Esa afirmación contrastaba con los reportes de testigos que aseguraban que se había desmayado en el lugar.

Horas más tarde, S. C. visitó la casa familiar: "Ella va a la casa, ella va y me dice cómo yo sigo, ella me dijo: ´que cómo fue que me puse mala, si no nos habíamos bebido ni el primer romo´".