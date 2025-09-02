Roban por segunda vez en el despacho penal del Palacio de Justicia de Santiago

Ventana desmontada del Palacio de Justicia de la provincia Santiago, donde desaprensivos irrumpieron para robar. ( FUENTE EXTERNA )

Desconocidos volvieron a penetrar al área del Despacho Penal en el Palacio de Justicia Federico C. Álvarez de la provincia Santiago, de donde en esta ocasión sustrajeron un teléfono celular.

De acuerdo con el reporte preliminar, el o los ladrones lograron acceder al lugar tras desmontar una ventana de cristal.

Agentes de la Policía Nacional acudieron a la escena para realizar el levantamiento correspondiente. Asimismo, las autoridades presumen que el robo ocurrió la madrugada de ayer lunes.

Hasta el momento no hay personas detenidas en relación con el hecho.

Segundo acto delictivo

Se trata del segundo robo registrado en el Despacho Penal en los últimos meses.

Dicho departamento es el encargado de generar las notificaciones que posteriormente los alguaciles entregan en los procesos judiciales.

