×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Palacio de Justicia de Santiago
Palacio de Justicia de Santiago

Roban por segunda vez en el despacho penal del Palacio de Justicia de Santiago

Los desaprensivos desmontaron parcialmente una ventana para penetrar cometer el hecho

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook
Expandir imagen
Roban por segunda vez en el despacho penal del Palacio de Justicia de Santiago
Ventana desmontada del Palacio de Justicia de la provincia Santiago, donde desaprensivos irrumpieron para robar. (FUENTE EXTERNA)

Desconocidos volvieron a penetrar al área del Despacho Penal en el Palacio de Justicia Federico C. Álvarez de la provincia Santiago, de donde en esta ocasión sustrajeron un teléfono celular.

De acuerdo con el reporte preliminar, el o los ladrones lograron acceder al lugar tras desmontar una ventana de cristal.

Agentes de la Policía Nacional acudieron a la escena para realizar el levantamiento correspondiente. Asimismo, las autoridades presumen que el robo ocurrió la madrugada de ayer lunes.

Hasta el momento no hay personas detenidas en relación con el hecho.

RELACIONADAS

Segundo acto delictivo

  • Se trata del segundo robo registrado en el Despacho Penal en los últimos meses.

Dicho departamento es el encargado de generar las notificaciones que posteriormente los alguaciles entregan en los procesos judiciales.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.